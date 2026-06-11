شراكة أكاديمية استراتيجية بين جامعة القاهرة والصين بمناسبة مرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية

بحث رئيس جامعة القاهرة مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم الطبية والزراعة، مع مقترح لإنشاء فرع لجامعة صينية داخل القاهرة وتوسيع برامج التبادل الطلابي.

شهدت جامعة القاهرة لقاءً رفيع المستوى جمع بين الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، وسعادة السفير لياو ليتشيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار سعي المؤسستين لتعزيز أواصر التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات الأكاديمية والبحثية.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت استراتيجي هام يتزامن مع الاحتفالات بمرور سبعين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وهي العلاقات التي تمتد لجذور تاريخية عميقة، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأول دولة إفريقية تفتح آفاق التعاون الدبلوماسي مع الصين في عام ألف وتسعمائة وستة وخمسين، مما جعل من هذه العلاقة نموذجاً للتفاهم والتعاون جنوب جنوب. وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق خلال اللقاء أن هذه الشراكة تمر حالياً بمرحلة غير مسبوقة من التطور والنمو، وذلك بفضل الدعم اللامحدود والرؤية الثاقبة لقيادتي البلدين، اللتين تسعيان جاهدتين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار للشعبين الصديقين من خلال تفعيل كافة أدوات الدبلوماسية الثقافية والتعليمية.

وفي سياق مناقشة الخطط المستقبلية، تم استعراض سبل التوسع في برامج الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة في مجموعة واسعة من التخصصات الحيوية التي تخدم تطلعات العصر، ومن أبرزها تطوير مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالإضافة إلى مجالات الإدارة العامة والاقتصاد والزراعة والهندسة والطاقة. كما ركز النقاش على أهمية التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والعلوم الطبية، مع التأكيد على ضرورة تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين لتبادل الخبرات المعرفية والتقنية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة القاهرة تولي اهتماماً خاصاً بتنظيم المدارس الصيفية والشتوية التي تتيح للطلاب فرصة الانغماس في الثقافات المختلفة، فضلاً عن تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولتان، مما يسهم في خلق جيل من الباحثين القادرين على التعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة. كما تطرق اللقاء إلى دور المؤسسات القائمة بالفعل في تعزيز هذا التقارب، حيث أشاد الدكتور عبدالصادق بالدور الجوهري الذي يقوم به معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة في نشر وتعليم اللغة الصينية وآدابها، مبرزاً في الوقت ذاته المستوى الأكاديمي الرفيع الذي يقدمه قسم اللغة الصينية بكلية الآداب.

وفي خطوة طموحة نحو تدويل التعليم، اقترح رئيس الجامعة بحث إمكانية إنشاء فرع لإحدى الجامعات الصينية المرموقة داخل حرم جامعة القاهرة، وهو ما يتماشى تماماً مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات التعليمية العالمية. كما تم اقتراح تنظيم يوم ثقافي مصري صيني سنوي داخل الجامعة ليكون منصة للتفاعل المباشر بين الطلاب من كلا البلدين، مما يرسخ قيم الحوار والانفتاح الثقافي ويكسر الحواجز المعرفية.

من جانبه، أعرب السفير لياو ليتشيان عن تقديره العميق للمكانة المرموقة التي تتمتع بها جامعة القاهرة كمنارة للعلم والبحث في المنطقة العربية وأفريقيا، مؤكداً أن الصين تنظر إلى الجامعة كشريك استراتيجي في رحلة التطوير الأكاديمي. وأثنى السفير على الجهود المبذولة لدعم برامج اللغة الصينية وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة، مشيراً إلى أن الزيادة الملحوظة في أعداد الطلاب الصينيين الملتحقين بالجامعة تعكس الثقة الكبيرة في جودة التعليم المصري والرعاية المتميزة التي يتلقونها.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن التعليم والبحث العلمي يظلان الجسر الأقوى للتقارب بين الشعوب، وأن التعاون بين القاهرة وبكين سيمضي قدماً نحو آفاق أرحب تحقق المصالح المشتركة وتخدم البشرية جمعاء في مجالات الابتكار والعلم





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جامعة القاهرة الصين تعاون أكاديمي تبادل ثقافي تعليم دولي

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