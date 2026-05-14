شراكة استراتيجية بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بتمويل 1.5 مليار دولار لعام 2026

اتفاقية جديدة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي والطاقة ودعم المصدرين المصريين عبر برامج تمويلية وتدريبية متطورة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية، شارك السيد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مراسم توقيع البرنامج السنوي لعام 2026 مع المؤسسة الدولية الإسلامية ل تمويل التجارة ، وهي إحدى المؤسسات الرائدة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

هذا البرنامج الجديد يأتي بقيمة إجمالية تصل إلى مليار ونصف المليار دولار أمريكي، وهو يمثل جزءاً من اتفاقية إطارية شاملة تم إبرامها بين الجانبين تمتد لخمس سنوات بحد ائتماني إجمالي يبلغ 6 مليارات دولار أمريكي. تهدف هذه الاتفاقية في جوهرها إلى دعم الخطط الوطنية للتنمية التي تتبناها الدولة المصرية، وذلك من خلال توفير التمويلات اللازمة لقطاعات حيوية مثل الطاقة والسلع الأساسية، مما يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب والمرأة في مختلف المحافظات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

وقد شهد حفل التوقيع حضوراً وزارياً رفيع المستوى عكس مدى التنسيق الحكومي المتكامل، حيث تواجد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل ممثلي الجهات التنفيذية، حيث وقعها أديب يوسف الأعمى ومصطفى إسماعيل عبد الكريم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى المحاسب أمل طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

وبالتزامن مع هذا التوقيع، تم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب المتخصص المعروف باسم خطوة نحو التصدير، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بمشاركة المهندس أديب الأعمى والدكتورة ماري كامل المديرة التنفيذية للمركز. وتأتي النسخة الثانية من برنامج التدريب بعد النجاح الملموس الذي حققته المرحلة الأولى التي استفادت منها نحو 400 شركة صغيرة ومتوسطة.

وتطمح المرحلة الجديدة إلى تدريب 600 مستفيد من المصدرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار عامين كاملين. ومن أبرز مميزات هذه المرحلة أن 100 متدرب متخصص سيحصلون على دبلومة في التجارة الدولية معتمدة رسمياً من مركز تدريب التجارة الخارجية وهيئة التدريب على التجارة الدولية في كندا.

ويهدف هذا المسار التعليمي المتقدم إلى تأهيل جيل جديد من مديري وأخصائيي التصدير الذين يمتلكون المهارات والأدوات اللازمة للنفاذ بكفاءة إلى الأسواق العالمية، مما يقلل من الفجوات المعرفية ويزيد من تنافسية المنتج المصري في الساحات الدولية. وفي هذا السياق، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجال التصدير يمثل أولوية قصوى ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصادرات.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير كافة السبل التي تمكن المصدرين من امتلاك معرفة شاملة بأساسيات التجارة الدولية وأدواتها الحديثة، لضمان قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية. كما أثنى الوزير على الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، واصفاً إياها بأنها شريك أساسي لا غنى عنه في دعم جهود تنمية الصادرات المصرية، ليس فقط من خلال التمويل، بل وأيضاً عبر بعثات الترويج التجاري وبناء القدرات البشرية، مما يفتح آفاقاً جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

أما فيما يتعلق بتفاصيل البرنامج المالي لعام 2026، فإنه يركز بشكل أساسي على تقديم عمليات تمويل تجارية تهدف إلى حماية الأمن الغذائي وتأمين احتياجات الطاقة، حيث سيتم توجيه مبلغ 1.5 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية. ولا يقتصر الدعم على الجهات الحكومية فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم خطوط تمويلية ميسرة للبنوك المحلية المصرية، والتي بدورها ستقوم بدعم القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة.

كما يشتمل البرنامج على مبادرات نوعية مثل تصميم برامج دعم فني بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وتنظيم ورش عمل متخصصة في التجارة الرقمية لمواكبة التحول التكنولوجي العالمي في المعاملات التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن مبادرات المؤسسة تنفيذ برامج تنموية واسعة مثل برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والذي سيعمل على إطلاق برنامج قطري مخصص لمصر لعامي 2026 و 2027 لدعم المصدرين.

كما سيتم تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية الآفتياس 2، من خلال تنفيذ المشروعات التي قدمتها جمهورية مصر العربية. ومن جانبه، أشاد المهندس أديب يوسف الأعمى بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين الوضع الاقتصادي العام، مؤكداً أن إجمالي التمويلات المقدمة من المؤسسة منذ عام 2008 قد وصل إلى نحو 24.8 مليار دولار أمريكي، تم توجيه معظمها لقطاعات الطاقة والأمن الغذائي، مما يؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر والمؤسسة ودور البنوك المصرية في حشد الموارد لخدمة الاقتصاد الوطني





