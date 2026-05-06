شراكة استراتيجية بين جامعة عين شمس والكلية الملكية للجراحين بجامعة البحرين الطبية لتعزيز البحث العلمي والتعليم الطبي

استقبل رئيس جامعة عين شمس وفد الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا في البحرين لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتطوير برامج التبادل الطلابي والتدريب الإكلينيكي المشترك.

شهدت أروقة جامعة عين شمس حدثاً أكاديمياً بارزاً يعكس عمق الروابط العلمية والبحثية بين المؤسسات التعليمية العربية والدولية، حيث استقبل الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ، البروفيسور سمير عتوم، رئيس الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا - جامعة البحرين الطبية (RCSI)، والوفد الرفيع المرافق له في زيارة رسمية رفيعة المستوى.

هدفت هذه الزيارة إلى وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والشامل، وبحث كافة السبل الكفيلة بتعزيز التبادل المعرفي وتوطيد العلاقات الأكاديمية بين الجانبين، مع التركيز بشكل خاص على مجالات البحث العلمي المبتكر، وتطوير التدريبات الإكلينيكية الاختيارية التي تمنح الطلاب خبرات عملية واقعية، فضلاً عن تنظيم فعاليات أكاديمية ومؤتمرات مشتركة تساهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية في كلا البلدين.

وقد تخلل هذا اللقاء حضور مميز من قيادات جامعة عين شمس، حيث شاركت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب الأستاذة الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض، والأستاذة الدكتورة ريحاب عثمان عميد كلية الصيدلة، بالإضافة إلى الأستاذة الدكتورة دينا لاشين مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين. ومن الجانب البحريني، شارك البروفيسور ألفريد نيشلسون، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الطب في RCSI البحرين، وفادي غصن، رئيس قسم الاعتراف والمهن والخريجين.

هذا التنوع في الحضور يعكس الرغبة الجادة في أن يشمل التعاون مختلف التخصصات الطبية والصيدلانية والتمريضية، مما يضمن تكامل الرؤى وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة في كلا الصرحين العلميّين. وفي كلمة له خلال اللقاء، أكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن جامعة عين شمس تضع ملف التعاون العربي المشترك على رأس قائمة أولوياتها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الشراكة مع جامعة البحرين الطبية لا تمثل مجرد اتفاقية أكاديمية، بل هي نموذج رائد لتبادل الخبرات العلمية والبحثية التي تخدم المجتمع العربي.

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤسسة حريصة كل الحرص على فتح آفاق جديدة وغير مسبوقة للتبادل الطلابي، وتطوير برامج تعليمية مشتركة يتم تصميمها بعناية لتتماشى مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل الدولي. وشدد على أن تكاتف المؤسسات التعليمية الكبرى في المنطقة هو السبيل الأمثل والوحيد لإعداد جيل من الخريجين العرب القادرين على المنافسة في المحافل العالمية والمساهمة في تطوير المنظومات الصحية الوطنية.

من جانبه، أعرب البروفيسور سمير عتوم عن بالغ تقديره واعتزازه بالمكانة المرموقة التي تحظى بها جامعة عين شمس كصرح علمي عريق يمتلك تاريخاً طويلاً من العطاء الأكاديمي. وأشار إلى تطلع مملكة البحرين لصياغة إطار عملي وتطبيقي للتعاون يشمل إطلاق مشروعات بحثية مبتكرة تعالج القضايا الصحية المعاصرة، وتفعيل البرامج المزدوجة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والبحرين على حد سواء.

وأكد أن هذه الزيارة تمثل خطوة جوهرية ومفصلية نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالمسيرة التعليمية والبحثية وتوفير بيئة أكاديمية محفزة للإبداع والتميز. كما شهد اللقاء عرض فيلم وثائقي مفصل يسلط الضوء على المسيرة الحافلة لجامعة البحرين الطبية (RCSI Bahrain) التابعة للكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، وهي المؤسسة التي تمتد جذورها التاريخية العميقة إلى عام 1784، مما يمنحها إرثاً تعليمياً عالمياً.

وقد استعرض الفيلم محطات تطور الجامعة في مملكة البحرين، والتي بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة البحرينية في عام 2003، تلاها افتتاح أولى مكاتبها في منطقة العدلية عام 2004، وصولاً إلى استقبال أول فوج من الطلبة في مقرها المتميز بمنطقة السيف في العام ذاته. وتقدم الجامعة حالياً برامج أكاديمية رائدة عبر كلية الطب، وكلية التمريض والقبالة، ومدرسة الدراسات العليا والبحوث، حيث يتميز خريجوها بالحصول على شهادات مزدوجة معترف بها دولياً من كل من جامعة البحرين الطبية والجامعة الوطنية في أيرلندا، وهو ما يعزز من تنافسيتهم المهنية في الأسواق المحلية والعالمية.

وفي ختام هذه الزيارة المثمرة، قام الجانبان بتبادل الدروع التذكارية في لفتة تعبر عن التقدير المتبادل والامتنان للعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين الطرفين. وقد اتفق الحاضرون على تشكيل لجان عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء، لضمان تحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في كلا الجامعتين، بما يخدم تطلعات الشعوب العربية في الحصول على تعليم طبي متميز وبحوث علمية تساهم في تحسين جودة الحياة الصحية





