تواصل الشرطة الإسرائيلية تحقيقها في مزاعم تزوير انتخابي تتعلق بتمويل الناخبين العرب، في ظل اتهامات متبادلة بين الليكود وآيزنكوت بشأن سلامة العملية الديمقراطية.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن بدء تحقيق داخلي رسمي، وذلك عقب مزاعم جدية تتعلق بتدخلات محتملة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. جاء هذا القرار بعد أن بثت القناة 12 الإسرائيلية برنامجاً استقصائياً مساء يوم الأحد، كشف عن جهود ممنهجة لحث الناخبين العرب على زيادة مشاركتهم في التصويت من خلال تقديم عروض مالية نقدية.

تفاصيل التحقيق والمبالغ المالية المزعومة

يكشف التقرير الاستقصائي الذي بثته القناة 12 عن شبكة اتصال ضمت مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، حيث تم التخطيط لنشاطات تهدف إلى تحفيز إقبال الناخبين من المجتمع العربي. وقد تضمنت الخطة عرض مدفوعات نقدية مباشرة على الناخبين في مناطق معينة، وهو ما وصفته التحقيقات الأولية بأنه محاولة للتأثير على نتيجة الاقتراع عبر حوافز مادية غير مشروعة.

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وقد أدت هذه التقارير إلى تدخل الشرطة مباشرة، حيث اعتقلت ثلاثة نشطاء تابعين لحركة "رعام" في جنوب إسرائيل. وأثار هذا الإجراء تساؤلات واسعة حول طبيعة الأدلة التي كانت بحوزة الشرطة وقت الاعتقال، خاصة أن التقارير اللاحمة أشارت إلى عدم وجود أدلة قاطعة تثبت تورط هؤلاء النشطاء في جرائم انتخابية.

تفاعلات نتنياهو وحزب الليكود مع المزاعم

استغل حزب الليكود الذي يقوده بنيامين نتنياهو هذا الحدث سياسياً، معتبراً أن اعتقال النشطاء الثلاثة يعتبر دليلاً قوياً على وجود محاولات مزعومة لتزوير الانتخابات. وقد حاول نتنياهو وحلفاؤه في الليكود، من دون جدوى، منع المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات السابقة، معتبرين أن تلك الخطوات كانت ضرورية لحماية نزاهة العملية الديمقراطية.

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واتهم نتنياهو نفسه الأحزاب العربية بأنها "سرقت" الانتخابات، واصفاً ما حدث بأنه هجوم منظّم على سيادة القانون. وفي المقابل، رفض مكتب نتنياهو بشدة هذه المزاعم، مؤكداً أن دور المستشار يورام نوردن لم يكن سوى إبلاغ الشرطة بمعلومات حول جريمة محتملة، وأن أي توصيف آخر لدوره يعتبر تشويهاً للحقيقة. كما هدد المكتب برفع دعوى تشهير ضد الجهات التي تنسب إليه تورطاً مباشراً.

مواقف آيزنكوت والنقاد السياسيين

أصدرت بيانات قوية من قبل شخصيات بارزة في الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث نقل بيان عن إيغال آيزنكوت قوله إن بنيامين نتنياهو "تجاوز كل الخطوط الحمراء". ووصف آيزنكوت تصرفات نتنياهو ودائرته المقربة بأنها تمثل "تهديداً شديداً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية"، مما أضاف ضغطاً كبيراً على رئيس الوزراء لتفسير تورطه المحتمل في هذه الشبكات الدعائية.

وقد أفرج عن الرجال الثلاثة النشطاء بعد فترة قصيرة من اعتقالهم، نظراً لعدم وجود أدلة تدينهم، وهو ما أثار استياء البعض الذين رأوا في ذلك مؤشراً على ضعف الأساس القانوني للاعتقالات. ومع استمرار التحقيقات الداخلية التي أمرت بها الشرطة، تظل مصداقية العملية السياسية الإسرائيلية محل جدل حاد بين مختلف الأجنحة السياسية والقطاع المدني.

الآثار المستقبلية والاستحقاقات القانونية

يؤثر هذا التحقيق بشكل مباشر على الشرعية السياسية لبنيامين نتنياهو ودائرته، حيث تزداد الدعوات للمساءلة القانونية والإدارية. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية والجدالات حول سلامة الانتخابات، خاصة مع رفض مكتب نتنياهو التراجع عن موقفه بأن الإجراءات القانونية كانت سليمة وغير مشوبة بالفساد.

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وتقف إسرائيل عند مفترق طرق حاسم فيما يتعلق بشفافية الانتخابات وحرية الرأي، حيث تتصارع الروايات المتضاربة بين ما توصفه الشرطة بالتحقيقات الجادة وما يصفه المؤيدون بأنه مطاردة سياسية. وفي انتظار نتائج التحقيق النهائي، يبقى الوضع السياسي هشاً والحساسيات مرتفعة لدى جميع الأطراف المعنية بالعملية الديمقراطية في البلاد.