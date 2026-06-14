شركة مصر للطيران: لا توجد مؤشرات على انتشار إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم إلى عصير القصب

كشفت شركة مصر للطيران حقيقة ما تم تداوله بشأن صدور حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام الشركة بسداد تعويض لراكبين نتيجة إلغاء رحلة من إسطنبول إلى القاهرة وعدم إخطارهما بتعديل موعد السفر.

كشفت شركة مصر للطيران حقيقة ما تم تداوله بشأن صدور حكم من محكمة القاهرة ال اقتصاد ية بإلزام الشركة بسداد تعويض لراكبين نتيجة إلغاء رحلة من إسطنبول إلى القاهرة وعدم إخطارهما بتعديل موعد السفر.

وأكدت الشركة في بيان لها أن ما نشر أغفل جانبًا مهمًا من وقائع النزاع القضائي، يتمثل في صدور حكم لصالح مصر للطيران في الدعوى الفرعية المرتبطة بالقضية، والذي أثبت التزام الناقل الوطني باتباع جميع الإجراءات والقواعد الدولية المنظمة لتعديل مواعيد الرحلات. وأوضحت مصر للطيران أنها أرسلت الإخطارات اللازمة بشأن تعديل موعد الرحلة إلى شركة السياحة التي أصدرت التذكرتين للراكبين، إلا أن الشركة الوسيطة لم تقم بدورها بإبلاغهما بالتعديل الذي طرأ على موعد السفر.

وشددت الشركة على التزامها الكامل بحقوق عملائها، وحرصها الدائم على انتظام تشغيل الرحلات الجوية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإخطار الركاب بأي تعديلات قد تطرأ على مواعيد الرحلات لأسباب تشغيلية أو فنية أو تنظيمية. كما دعت مصر للطيران المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بالشركة، والرجوع إلى المصادر الرسمية والجهات المختصة للتحقق من المعلومات قبل نشرها، مؤكدة أن نشر الأخبار غير المكتملة أو غير الدقيقة قد يؤدي إلى إثارة الشائعات والإضرار بسمعة الناقل لمصر.

فيما تؤكد وزارة الصحة أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن تدل على انتشار إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم إلى عصير القصب في مصر. وقالت الوزارة في بيان لها إنها تعمل على تتبع هذه القضية، وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة، من أجل ضمان سلامة الغذاء في مصر





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