شركات السياحة تستلم مخيمات حجاجها في مشعري منى وعرفات

أعلنت شركات السياحة عن استلام مخيمات حجاجها في مشعري منى وعرفات، في خطوة مهمة ومبكرة عن المعتاد سنويا. وتتم هذه الخطوة بالتنسيق التام بين لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، وبين شركة الخدمات السعودية المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة هذا العام.

أعلنت شركات ال سياحة عن استلام مخيمات حجاج ها في مشعري منى و عرفات ، في خطوة مهمة ومبكرة عن المعتاد سنويا. وتتم هذه الخطوة بالتنسيق التام بين لجنة ال سياحة الدينية بغرفة شركات ال سياحة ، وبين شركة الخدمات السعودية المسؤولة عن ضيافة حجاج ال سياحة هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، وبمشاركة وحضور مشرفي لجان بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة للشركات. وطالبت سامية سامي أعضاء البعثة بضرورة المتابعة على مدار الساعة لعمليات استلام المخيمات على أرض الواقع ورصد رد فعل الشركات والتدخل الفوري لحل أية مشاكل أو ملاحظات موجودة. وتشير التقارير المبدئية للبعثة إلى ترحيب شركات السياحة بالمستوى المتميز للتجهيزات بكل المخيمات والترتيبات التي تم اتخاذها من قبل شركة الخدنات والضيافة السعودية.

وأكد أعضاء البعثة أن الترتيبات والتجهيزات المتوفرة بالمخيمات تلبي احتياجات الشركات لخدمة حجاجها على أعلى مستوى، وتبشر بموسم حج متميز هذا العام. وتم تكليف أعضاء غرفة السياحة المتواجدين ضمن بعثة الحج السياحي بالتواجد على مدار الساعة في عمليات تسليم المخيمات وفتح خطوط الاتصال مع قيادات شركة خدمات الحج السعودية وإبلاغهم بأية ملاحظات للشركات حول المخيمات وتجهيزاتها





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شركات السياحة مخيمات حجاج مشعري منى عرفات وزارة السياحة والآثار

United States Latest News, United States Headlines