شركة فيليب موريس ترفع أسعار التبغ المسخن في مصر بنهاية أكتوبر

شركة فيليب موريس مصر تعلن تطبيق قائمة أسعار جديدة لمنتجات التبغ المسخن اعتباراً من 5 نوفمبر 2026، مع زيادات تصل إلى 10 جنيهات للعبوة. تعكس هذه الخطوة زيادة تكاليف الإنتاج وتؤثر مباشرة على المستهلكين.

أعلنت شركة فيليب موريس مصر رسمياً عن تطبيق قائمة سعرية محدثة لمنتجات التبغ المسخن الخاصة بها، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 5 نوفمبر 2026. جاء هذا القرار عقب فترة من التحركات السعرية المتوازية للسجائر المحلية والمستوردة، مما دفع الشركة إلى تحديث أسعار منتجاتها في الأسواق المصرية.

تفاصيل الزيادات السعرية للماركات العالمية

تشمل التحديثات الجديدة ماركات عالمية كبرى مثل مارلبورو وميريت وL&M، حيث سجلت كل منها ارتفاعاً متفاوتاً في سعر العبوة الواحدة. تم رفع سعر عبوة ميريت بمقدار 10 جنيهات، بينما ارتفع سعر عبوة مارلبورو بمقدار 7 جنيهات، وسجلت عبوة L&M زيادة قدرها 6 جنيهات مقارنة بالأسعار السابقة.

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آليات التحقق من الأسعار الرسمية

لتفادي الوقوع في فخ فروقات الأسعار بين الشركات المصنعة ونقاط البيع، وفرت شركة فيليب موريس وسيلة رقمية سهلة الاستخدام. يتيح المستهلكون مسح رمز الاستجابة السريع QR Code المطبوع على العبوات للتأكد من السعر الرسمي المعتمد، مما يحميهم من دفع مبالغ إضافية دون مبرر قانوني أو تقني.

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تفاعل السوق والمستهلكين مع التحديث

شهدت الأسواق المصرية توجساً كبيراً من قبل المستهلكين حول تأثير هذه الزيادات الجديدة على ميزانياتهم الشهرية، نظراً لشيوع استخدام هذه المنتجات بين شريحة واسعة. تسعى الشركات المصنعة إلى توضيح أن هذه التحسينات السعرية تعكس تكاليف الإنتاج المرتفعة، وليس مجرد ربحية إضافية، وسط منافسة شرسة مع الماركات الأخرى.

آفاق مستقبلية لأسعار التبغ في مصر

من المتوقع أن تستمر الشركات الكبرى في مراجعة قوائمها السعرية بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية. على المواطنين متابعة البيانات الرسمية عبر القنوات المعتمدة للشركات المصنعة لضمان الحصول على المنتج بالسعر العادل، وتجنب الانسياق وراء الأسعار غير الرسمية في بعض منافذ التجزئة الصغيرة.