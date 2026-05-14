شركة خدمة الحجاج تكلف لجان بمكة والمدينة لتسليم بطاقات 'نسك' للحجاج فور وصولهم، وذلك في ظل التعاون والتنسيق التام بين بعثة الحج السياحي من الوزارة وغرفة الشركات ممثلة لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وبين شركة خدمة الحجاج، التي قامت بتجهيز البطاقات وتسليمها إلى مندوبي الشركات، وتوزيعها فورا على الحجاج بسهولة ويسر فور وصولهم.

شهدت عملية تسليم بطاقات ' نسك ' الي ضيوف الرحمن من حجاج السياحة سهولة كبيرة، ويتم تسليم ال بطاقات للحجاج فور وصولهم إلى أماكن إقامتهم بكل من مكة والمدينة، وتعد بطاقة نسك الهوية الأساسية للحجاج بكافة الدول الإسلامية وبطاقة مروره في كافة مسارات الحج منعا لاي حج مخالف.

لجان بمكة والمدينةوقد كلفت شركة خدمة الحجاج عدة لجان مخصصة فقط لاستخراج وتسليم بطاقة نسك إلى الحجاج فور وصولهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. وزارة السياحة والآثار: مواصلة انطلاق رحلات الحج السياحي البري من ميناء نويبع.

استقبال أولى رحلات الحج السياحى البرى في مكة بالورود والهدايا ومياه زمزموكانت لجنة السياحة الدينية بالغرفة قد وجهت خطابا إلى رؤساء تضامن حج 1447 هجرياً، أكدت اللجنة في خطابها انه بالإشارة إلى توزيع بطاقات نسك علي الحجاج من قبل الشركة، فإننا نرجو ما يلي:- 1- ضرورة وحتمية إخطار رئيس مركز الضيافة بالبيانات التالية :- أسماء الحجاج - ارقام جوازاتهم - أماكن إقامتهم - رقم رحلة الوصول - توقيتاتها - تاريخ الوصول - أسم المشرف المصاحب للحجاج - رقم هاتفه) وذلك قبل وصول الحجاج بـ48 ساعة على الأقل. 2- جمع جوازات الحجاج فور وصولهم، وتوجه مشرف الشركة بأصول الجوازات وكشف بيانات الحجاج إلي شركة خدمة الحجاج لاستلام بطاقات نسك مع تطبيق هذه الآلية سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وشددت اللجنة على أن توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة والفعلية مبكراً هي الوسيلة الوحيدة لتسليم مشرف الشركة البطاقات في أسرع وقت ممكن





