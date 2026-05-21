شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تعلن عن قطع المياه في مناطق ميت عقبة لمدة 8 ساعات

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه في مناطق ميت عقبة لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 22/5/2026 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 23/5/2026. وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال تحويل خط مياه شرب قطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال محطة مونوريل وادي النيل، عند تقاطع المحور مع شارع وادي النيل أعلى النفق، وذلك لاستكمال الأعمال الإنشائية بالمشروع. وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة تشمل: شارع إسراء المهندسين ومتفرعاته، شارع جدة، شارع جامعة الدول العربية، شارع اليمن، شارع 26 يوليو حتى النيل الأبيض، شارع النيل الأبيض، شارع الجهاد، شارع إسراء المعلمين، شارع عبدالعزيز جاويش، شارع الحسني، شارع الغريب، وشارع المشروع. وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها عبر الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

