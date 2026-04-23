شركة العاصمة الإدارية تكرم المتفوقين في برنامج دولة التلاوة وتعلن عن دعم إضافي للطلاب المتميزين

نظمت شركة العاصمة الإدارية احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين في برنامج دولة التلاوة، وأعلنت عن ضم خمسة منهم إلى مبادرة 100 حلم للمستقبل، وذلك في إطار دعمها للتعليم والشباب المتميز.

في إطار رؤية الدولة المصرية الشاملة ورعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتفوقين، وخاصةً المشاركين في برنامج دولة التلاوة ، قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتنظيم احتفالية كبرى ل تكريم الطلاب المتميزين في هذا البرنامج.

يعكس هذا الحدث التزام الشركة بدورها المجتمعي الرائد، وبالأخص في دعم وتطوير العملية التعليمية وتعزيز قيم التميز والإبداع لدى الشباب. شهدت الاحتفالية حضورًا بارزًا من القيادات الدينية والحكومية، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. تم خلال الاحتفالية الإشادة بالإنجازات التي حققها الطلاب المتفوقون، وتقديم الدعم والتحفيز لمواصلة مسيرتهم العلمية والقرآنية بنجاح.

وتأكيدًا على هذا الالتزام، أعلنت شركة العاصمة الإدارية عن ضم خمسة متسابقين من برنامج دولة التلاوة، والذين يستوفون الشروط المطلوبة ويقيدون في مرحلة التعليم قبل الجامعي، إلى مبادرة '100 حلم للمستقبل'. هذه المبادرة الطموحة ترعى سنويًا 100 طالب جامعي متميز، وتهدف إلى توفير منظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والمعنوي والمادي للطلاب المتفوقين من جميع أنحاء الجمهورية.

يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو الاستثمار في مستقبل مصر، من خلال رعاية حفظة القرآن الكريم، الذين يمثلون نماذج يحتذى بها في التفوق العلمي والقيمي والأخلاقي. إن هذه المبادرة ليست مجرد دعم مادي، بل هي استثمار في بناء جيل واعٍ ومثقف وقادر على المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية والازدهار في مصر.

وقد أكد الدكتور أسامة الأزهري على أن هذا التكريم يجسد توجه الدولة نحو بناء الإنسان المتكامل، الذي يجمع بين العلم والقيم والإبداع، وأن رعاية المتفوقين هي استثمار طويل الأمد في تكوين شخصية وطنية واعية قادرة على الفهم الصحيح للدين والدنيا معًا. كما أشاد بدور برنامج دولة التلاوة في خدمة القرآن الكريم وأهله، وترسيخ مكانة الحفظة كقدوة حسنة في المجتمع.

من جانبه، أوضح المهندس خالد عباس أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس، وتجسيدًا لرؤية الشركة التي تتجاوز مفهوم التطوير العمراني التقليدي إلى مفهوم أوسع يشمل التنمية البشرية ودعم الكفاءات الشابة. وأضاف أن الشركة ترى في المتفوقين طاقة وطنية يجب رعايتها وتمكينها، خاصةً أولئك الذين يجمعون بين التفوق الدراسي والتميز في حفظ القرآن الكريم.

إن ضم هؤلاء الطلاب إلى مبادرة '100 حلم للمستقبل' يعكس التزام الشركة بإنشاء منظومة دعم مستدامة توفر لهم الرعاية الشاملة، وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة للتفوق والتميز، بما يتماشى مع أهداف الدولة في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة. إن هذه المبادرات تعكس رؤية مصر الحديثة في بناء مستقبل مشرق لأجيالها القادمة، من خلال الاستثمار في التعليم والثقافة والقيم الإيجابية. وتؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار





