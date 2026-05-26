شروط الأضحية في عيد الأضحى وأحكامها وآدابها

مقال شامل يوضح شروط المضحي والأضحية في عيد الأضحى المبارك، مع بيان الآداب الشرعية وكيفية التوزيع، وأحكام مهمة كالنية والبلوغ والقدرة المالية، والإجابة عن سؤال قص الشعر والأظفار في العشر.

تعد الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة التي يحرص المسلمون على أدائها في عيد الأضحى المبارك، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللأضحية أحكام وشروط يجب على المضحي معرفتها لضمان صحتها وقبولها.

في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل شروط المضحي والأضحية، وآداب التضحية، وكيفية التوزيع، مع الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة. أولاً: شروط المضحي أجمع الفقهاء على عدة شروط لمن أراد أن يضحي، وهي: - الإسلام: فلا تصح الأضحية من غير المسلم. - البلوغ والعقل: يشترط أن يكون المضحي بالغًا عاقلًا، وإن كان الصبي المميز تصح أضحيته عند بعض المذاهب. - القدرة المالية: أن يملك المضحي ثمن الأضحية فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعول يوم العيد وأيام التشريق.

- النية: يجب أن ينوي المضحي التقرب إلى الله بالأضحية، وأن تكون النية مقارنة للذبح أو التعيين. - الإقامة: عند الحنفية يشترط أن يكون المضحي مقيماً، أما الجمهور فالأضحية سنة للمسافر أيضاً. - ألا يكون حاجاً: عند المالكية يسن للحاج الهدي لا الأضحية. ثانياً: شروط الأضحية تتعلق الأضحية نفسها بضوابط شرعية، منها: - أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، البقر، الغنم (ضأن أو معز).

- أن تبلغ السن المحدد: الجذع من الضأن (ما عمره ستة أشهر فصاعداً)، والثني من المعز (سنة)، والثني من البقر (سنتان)، والثني من الإبل (خمس سنوات). - أن تكون خالية من العيوب المانعة: كالعوراء البيّن عورها، والعرجاء البيّن ظلعها، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء التي لا مخ في عظامها. ويُكره ما كان في أذنها أو قرنها نقص يسير. - وقت الذبح: من بعد صلاة عيد الأضحى إلى غروب شمس آخر أيام التشريق (الثالث عشر من ذي الحجة).

ثالثاً: آداب التضحية يستحب للمضحي إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً حتى يذبح أضحيته، وذلك على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، كما نص على ذلك جمهور الفقهاء. وينبغي الإحسان في الذبح بحد الشفرة، وتوجيه الذبيحة نحو القبلة، والتسمية والتكبير. كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية، ولا إعطاء الجزار أجرته منها، بل تعطى هدية أو صدقة.

رابعاً: توزيع الأضحية الأفضل أن تقسم الأضحية ثلاثة أثلاث: ثلث لأهل البيت، وثلث للفقراء والمساكين، وثلث للأقارب والجيران. ويجوز للمضحي أن يأكل من أضحيته أو يتصدق بها كلها أو يهديها. ولا يشترط حضور المضحي الذبح، بل يجوز التوكيل في الذبح، والثواب حاصل بنيته. كما أن المشاركة في الأضحية عبر الصكوك جائزة شرعاً.

خامساً: أحكام متعلقة بالمضحي أكدت دار الإفتاء المصرية أن من أراد أن يضحي فلا حرج عليه في قص أظفاره أو شعره بعد دخول العشر، لأن الحديث النبوي في ذلك محمول على الاستحباب. كما أن عدم حضور الذبح لا ينقص من الأجر، والنية هي الأساس. والأضحية شعيرة عظيمة تظهر شكر الله على نعمه، وتقوي الروابط الاجتماعية بين المسلمين. وفي الختام، ينبغي للمسلم أن يحرص على معرفة أحكام الأضحية والعمل بها، ليكون قربانه مقبولاً عند الله تعالى





