تعرف على شروط وإجراءات التسجيل في مبادرة جو جرين مصر 2026، التي تهدف إلى إحلال السيارات التي تجاوز عمرها 20 عامًا بمركبات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

أطلقت وزارة المالية المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية مبادرة جو جرين مصر لتبديد اللثام عن نظام متكامل لتحديث أسطول السيارات في الدولة، حيث يتيح البرنامج فرصة استبدال المركبات التي تفوق أعمارها عشرين عاماً بمركبات حديثة تعمل ب الغاز الطبيعي. يأتي هذا الإجراء ضمن الخطة الوطنية الطموحة التي تهدف بشكل مباشر إلى خفض معدلات استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، مع دعم صناعة السيارات المحلية وتعزيز معايير الأمان على الطرق.

تفاصيل الحوافز المالية وشروط التأهل للمبادرة

يوفر برنامج جو جرين مصر حافزاً مالياً مميزاً للمستفيدين يُعرف باسم "الحافز الأخضر"، بالإضافة إلى إتاحة أنظمة تمويلية مرنة لشراء السيارات الجديدة المصنعة محلياً. يشترط أن يكون المتقدم للمبادرة بين سن الحادي والعشرين والسادس والخمسين إذا اختار نظام التقسيط، وأن تكون السيارة المراد إحلالها مسجلة في إحدى المحافظات أو المدن الداخلة ضمن نطاق المبادرة المحددة.

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المستندات المطلوبة وتفاصيل إجراءات التسجيل

يجب على المتقدمين تقديم مجموعة من الأوراق الثبوتية والإثباتات المالية، وتشمل شهادة بصافي الدخل الشهري الموجهة خصيصاً للمبادرة في حال الاختيار بنظام التقسيط. وفي حالة كون إيصالات المرافق غير مسجلة باسم مقدم الطلب، يُلزم بتقديم عقد الإيجار المعتمد، واستعلام أمني من وحدة المرور أو صحيفة الحالة الجنائية.

حالات الإرث وإجراءات السيارات المملوكة لمتوفين

تتطلب الحالات الخاصة حيث تكون السيارة القديمة مملوكة لشخص متوفٍ تقديم مستندات إضافية دقيقة لاستكمال إجراءات الاشتراك، وهي شهادة الوفاة الرسمية وإعلام الوراثة المعتمد. كما يجب توفير صور من بطاقات الرقم القومي لجميع الورثة، والحصول على توكيلات رسمية من الورثة لمقدم الطلب الرئيسي، إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة نيابية على تخريد السيارة إذا كان من بين الورثة قاصر.

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خطوات التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الاقتصادية والبيئية تسجيل طلباتهم إلكترونيًا عبر الموقع المخصص لبرنامج "جو جرين مصر". تبدأ الخطوات بإدخال البيانات الشخصية الكاملة وبيانات مالك السيارة بعناية، ثم مراجعة كافة البيانات المسجلة للتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب لاستكمال الإجراءات.

أهمية المبادرة وتأثيرها المستقبلي على القطاع

تظل الحالة الفنية للسيارة القديمة واستيفاء كافة الشروط والمستندات المحددة من العوامل الأساسية الحاسمة لقبول طلب الاستفادة من البرنامج بنجاح. يسهم هذا التحديث في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تصنيع المركبات، ويوفر للمواطنين فرصة للتخلص من السيارات القديمة ذات الانبعاثات العالية مقابل مركبات أكثر أماناً وصديقة للبيئة.