شروط العودة من الحج كيوم ولدته أمه والأعمال المستحبة بعد الحج

يوضح الشيخ عويضة عثمان شروط الحاج ليعود من حجه كيوم ولدته أمه، وتقدم لجنة الفتوى بالأزهر تسعة أعمال ينبغي المداومة عليها بعد الحج لضمان بقاء أثر الحج في النفس.

يُعد الحج أحد أعظم الشعائر الإسلامية التي يتوجه فيها المسلمون إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج ، والتي تمثل الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد أولى الإسلام عناية كبيرة بتهيئة الحاج نفسياً وروحياً قبل أداء المناسك، وكذلك بعد العودة منها.

ففي حديث للأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ عويضة عثمان، أوضح أن على كل حاج أن يخلص نفسه من الذنوب والمعاصي، وأن يتخلى عن المخالفات، وأن يؤدي الحقوق إلى أصحابها قبل التوجه إلى الحج. وأشار إلى أن العودة من الحج بحالة تشبه يوم الولادة، أي بلا ذنوب، مشروطة بأداء حقوق العباد أولاً، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة (أي التشدد في المطالبة)، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة، فالله تعالى يغفر لعباده إذا تابوا، أما حقوق العباد فلا تسقط إلا بأدائها أو المسامحة من أصحابها.

كما شدد على أن العبارة النبوية "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" أو "كيوم ولدته أمه" لا تنطبق على كل حاج، بل على من خرج محتسباً، مؤدياً للحقوق، خافضاً لصوته، ملتزماً بالآداب، مخلصاً في خطواته لله، لا يريد نظر الناس إليه، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل أحداً. وهذه الصفات تجسد روحانية الحج الحقيقية التي تنعكس على سلوك الحاج بعد عودته.

وفي سياق متصل، كشفت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن أعمال ينبغي للحاج أن يداوم عليها بعد عودته من موسم الحج. وأكدت أن أداء مناسك الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض عين على كل مسلم بالغ قادر، مستدلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً".

كما استشهدت بالآية القرآنية: "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ" (الحج:27). وأوضحت اللجنة أن هناك تسعة أعمال ينبغي للحاج المواظبة عليها بعد العودة، وهي: إخلاص العمل لله، دوام العمل والطاعة لله، التزام التقوى، الاستقامة، دوام الشكر لله عز وجل، المداومة على الدعاء، الذكر، والاستغفار. وهذه الأعمال تساعد الحاج على الحفاظ على الحالة الروحانية التي اكتسبها أثناء أداء المناسك، وتجنب العودة إلى الذنوب والآثام التي قد تحبط ثواب الحج.

إن الحج ليس مجرد رحلة أو طقس ديني يؤدي ثم ينتهي، بل هو محطة إيمانية تغير حياة المسلم نحو الأفضل، وتجعله أكثر التزاماً بتعاليم الدين. ومن هنا تأتي أهمية الالتزام بالأعمال التي أوصى بها العلماء بعد الحج، مثل الاستمرار في الصلاة بخشوع، وأداء الزكاة، وصيام النوافل، والتطوع بالصدقة، والتقرب إلى الله بالنوافل والعبادات الأخرى. كما ينبغي للحاج أن يكون قدوة حسنة في مجتمعه، يعكس أخلاق الإسلام السمحة، ويتجنب الخصومات والجدال، ويسامح الآخرين كما يسامحه الله.

والمداومة على الدعاء والاستغفار تفتح أبواب الخير وتجلب البركة في الحياة. وفي هذا الصدد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة"، وأكد أن الحاج بعد عودته يجب أن يحافظ على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، وهي نعمة الحج المبرور. فإذا أخلص الحاج لله في أعماله، وسعى إلى تطبيق ما تعلمه في رحلته الإيمانية، فإنه سيعود إلى أهله وبلده بروح جديدة، وكأنه ولد من جديد، خالياً من الذنوب، كما وعد الله عباده المتقين.

نعم، إن الحج يغير الإنسان نحو الأحسن، لكن التغيير الحقيقي يظهر في سلوكه اليومي، في تعاملاته مع الناس، وفي تمسكه بالفرائض والسنن. فلتكن عودتنا من الحج بداية جديدة لطاعة الله، ولنسأله الثبات على الدين حتى نلقاه





الحج التوبة الاستقامة الدعاء التقوى

