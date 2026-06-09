شروط السكن البديل للمتأجرين: دليل شامل قبل انتهاء المهلة

تعرف على أهم الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على السكن البديل في ظل الأزمات السكنية، مع تفاصيل حول الوثائق المطلوبة والمهلة النهائية لتقديم الطلبات.

في ظل تزايد الضغوط السكانية والاقتصادية، أعلن وزير الإسكان عن مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للحصول على سكن بديل للمتأجرين الذين يواجهون صعوبات في سداد الإيجارات القديمة.

تشمل هذه الشروط إثبات الدخل الشهري بما لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد، وتقديم مستندات تثبت الإقامة الدائمة في المنطقة المستهدفة، وإكمال استمارة الطلب إلكترونياً قبل انتهاء المهلة النهائية التي حُددت لغاية نهاية الشهر الجاري. كما يلزم المتقدمون بالحصول على توصية من الجهة المحلية المعنية، وإظهار سجل سكني خالٍ من المخالفات القانونية، إضافةً إلى الالتزام بشروط الصيانة الدورية للمسكن البديل.

تم توجيه نداء للمستأجرين الذين لم يكملوا إجراءاتهم إلى السعي لتسوية الأوراق في أقرب وقت لتجنب فقدان الأحقية في الحصول على السكن، مع تأكيد الحكومة على أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير سكن لائق يتماشى مع معايير الكفاءة والاقتصاد





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