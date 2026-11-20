ضوابط صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن بيع الوحدات المدعومة قبل مرور 7 سنوات، واستثناءات التصرف، والعقوبات الجنائية والمالية على المتجاوزين للقانون.

يبحث عدد كبير من المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي عن التفاصيل الدقيقة لإمكانية بيع شقة الإسكان الاجتماعي المدعومة قبل استكمال فترة الحظر القانوني البالغة 7 سنوات، والتي يفرضها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة ومنع المضاربات غير المشروعة في الوحدات السكنية.

مدة الحظر وآليات التصرف القانونية

يفرض الصندوق مدة حظر ممتدة لمدة 7 سنوات كاملة من تاريخ استلام الوحدة السكنية، وخلال هذه الفترة يمنع تماماً على المستفيد بيع الشقة أو التنازل عنها أو إجراء أي تصرف ناقل للملكية دون الحصول على موافقة خطية صريحة من مجلس إدارة الصندوق. لا يسمح انتهاء هذه المدة ببيع الوحدة بشكل تلقائي، بل يتطلب الأمر من صاحب الوحدة استكمال الإجراءات القانونية الكاملة، وتسوية كافة الالتزامات المالية المستحقة، وسداد الرسوم المقررة ومقابل الخدمات، والحصول على الموافقة الرسمية النهائية من الجهة المختصة.

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يمكن أن يتم التصرف في الوحدة من خلال مسارين رئيسيين، الأول هو الانتظار حتى انتهاء فترة الحظر السبع سنوات واستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات الرسمية المعتادة، والثاني هو التقدم بطلب للحصول على موافقة استثنائية مكتوبة من الصندوق قبل انتهاء السنوات السبع، بشرط توافر ظروف قاهرة تستدعي ذلك. لا يعد الحصول على هذا الاستثناء حقاً تلقائياً للمواطن، إذ تخضع الموافقة لدراسة دقيقة للحالة ومدى استيفائها للشروط القانونية التي حددها الصندوق.

الاستثناءات وضوابط الموافقة الاستثنائية

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إمكانية النظر في بعض طلبات التصرف في الوحدات قبل انتهاء فترة الحظر من خلال الاستثناءات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وفقاً للقواعد المنظمة المعتمدة. يمكن للمستفيد الذي يواجه ظروفًا قاهرة تستدعي بيع الوحدة التقدم بطلب رسمي إلى الصندوق لبحث موقفه، ويجب أن تكون الأسباب مقنعة ومدعومة بالأدلة، لأن الرغبة في الانتقال إلى مدينة أخرى أو تغيير محل الإقامة أو الحاجة إلى توفير سيولة مالية لا تعدّ أسباباً كافية لمنح الحق في بيع الشقة دون موافقة رسمية.

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يجب على كل مستفيد راغب في التصرف في وحدته قبل انتهاء المدة المحددة تقديم طلب رسمى مفصل يشرح الظرف الطارئ الذي يدعوه لهذا الإجراء، ويتم دراسة الطلب من قبل اللجان المختصة في الصندوق لتقييم مدى مشروعية الطلب ومدى توافقه مع أهداف البرنامج السكني. تظل الموافقة النهائية مشروطة بدراسة الحالة الفردية لكل مستفيد، مما يعني أن الرفض وارد إذا لم تتوافر الشروط الصارمة التي يضعها الصندوق لاستثناءات فترة الحظر.

الإجراءات المطلوبة والسداد المعجل

يتعين على المستفيد الراغب في بيع شقة الإسكان الاجتماعي بعد انتهاء فترة حظر التصرف الالتزام بمجموعة من الإجراءات والضوابط الصارمة، أبرزها الحصول على موافقة كتابية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى الحصول على مخالصة نهائية من جهة التمويل العقاري في حالة وجود تمويل عقاري متبقي على الوحدة.

تهدف هذه الإجراءات بدقة إلى التأكد من تسوية جميع الالتزامات المالية والقانونية المرتبطة بالوحدة قبل السماح بنقل ملكيتها أو التنازل عنها، بما يحفظ حقوق الصندوق والمستفيدين الجدد ويضمن استمرارية الدعم في الدورة القادمة. يتيح السداد المعجل للتمويل العقاري للمستفيد إمكانية تسوية المديونية المستحقة عليه والحصول على مخالصة من جهة التمويل، مما يساعده على استكمال إجراءات التصرف في الوحدة وفقاً للضوابط المعمول بها.

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي إمكانية إجراء التنازلات ونقل ملكية الوحدات من خلال المنظومة الرقمية المرتبطة بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، لتسهيل حصول المواطنين على الموافقات والإجراءات المطلوبة بسرعة وشفافية. لكن يجب التنويه إلى أن سداد قيمة التمويل العقاري بالكامل قبل موعده لا يعني السماح ببيع شقة الإسكان الاجتماعي تلقائياً، إذ تظل مدة حظر التصرف والموافقات الرسمية المطلوبة سارية وقابلة للتطبيق ما لم يحصل المستفيد على استثناء معتمد من الصندوق.

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العقوبات والغرامات على مخالفة الضوابط

حدد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 العقوبات الجنائية والمالية المشددة على التصرف في الوحدات المدعومة بالمخالفة للشروط والضوابط القانونية المعمول بها. يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك بهدف الردع ومنع الاتجار في الوحدات.

تشمل العقوبات المقررة أيضاً رد الوحدة السكنية المنتفع بها إلى الصندوق، واسترداد قيمة الدعم الممنوح للمستفيد، سواء كان دعمًا مباشراً أو غير مباشر، وذلك بالإضافة إلى تكلفته الكاملة، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 93 لسنة 2018. كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تسجيل أي تصرفات أو تنازلات أو إجراء توكيلات ومعاملات قانونية تتعلق بالوحدة خلال فترة الحظر دون موافقة خطية من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.

يهدف هذا الحظر القانوني المسبق إلى منع إتمام عمليات البيع المخالفة لشروط الانتفاع بالوحدات المدعومة، مما يعزز من نزاهة المنظومة السكنية ويضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وفقاً لأهداف السياسة العامة للدولة. يجب على جميع المستفيدين الالتزام التام بهذه الضوابط القانونية للحفاظ على حقوقهم وضمان سلامة معاملاتهم العقارية في المستقبل.