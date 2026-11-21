الوزير شريف فتحي يتسلم درع المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2026، في إطار المؤتمر الدولي التاسع والعشرين، لتعزيز التعاون في مجال الآثار واسترداد الممتلكات الثقافية.

تسلم وزير السياحة والآثار شريف فتحي الدرع الفخري للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2026، وذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس. عُقد المؤتمر بمقر المجلس تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتمحورت جلسة التكريم حول دور شريف فتحي وإنجازاته المميزة في دعم وتطوير قطاع الآثار وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال الحيوي.

جذور التكريم ورسائل الوزير

جاء التكريم الرسمي لشريف فتحي تقديرًا صريحًا لما شهدته وزارة السياحة والآثار من إنجازات ملموسة منذ توليه مهام منصبه، لا سيما في دعم العمل الأثري الميداني وتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار التاريخية التي تعزز الهوية المصرية. وأشاد الدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور محمد الكحلاوي، إلى جانب ممثلي المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، بالجهود التي بذلها الوزير في استرداد القطع الأثرية المصرية من الخارج وإبراز النجاحات التي حققتها المعارض الأثرية المصرية في المحافل الدولية، مما يعكس عمق التأثير الحضاري لمصر.

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آليات استرداد الآثار والتعاون

وأوضح شريف فتحي أن مصر تولي ملف استرداد الآثار اهتمامًا استراتيجيًا كبيرًا، في إطار جهود الدولة ووزارة السياحة والآثار لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واستعادة القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة. وشدد على أن استرداد الآثار لا يقتصر على الجانب القانوني، بل يحمل أيضًا بُعدًا أخلاقيًا، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بحق التراث الثقافي، خاصة القطع التي يثبت خروجها من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة، ودعا الدول والمؤسسات إلى المبادرة بإعادتها.

المشاريع والترميم والتمويل

واستعرض الوزير مشروعات الترميم التي ينفذها المجلس الأعلى للآثار، والتي تتراوح بين 35 و40 مشروعًا سنويًا، مؤكدًا أن ترميم الآثار والحفاظ عليها يمثلان واجبًا وطنيًا وأولوية قصوى للدولة. وأشار إلى أن هذه المشروعات تتطلب موارد مالية كبيرة يتم تدبيرها من خلال التمويل الذاتي للمجلس الأعلى للآثار، مشددًا على أن الحفاظ على الآثار مسؤولية قائمة بذاتها، سواء كانت المواقع مدرجة ضمن البرامج السياحية أم لا، باعتبارها جزءًا من التراث الحضاري والثقافي المصري الواجب صونه للأجيال القادمة.

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التعاون الدولي والتعليم الأثري

وأفاد شريف فتحي أن مصر تشهد عمل نحو 300 بعثة أثرية أجنبية بمختلف المواقع الأثرية، في إطار التعاون القائم بينها وبين المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المصرية، مشيدًا بما يبديه الباحثون والآثاريون من شغف واهتمام بالحضارة المصرية. كما أكد أهمية تعزيز التعاون في مجال النشر العلمي، وتوسيع الشراكات بين المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المتخصصة، بما يضمن إتاحة نتائج أعمال الحفائر والدراسات الأثرية أمام المجتمع العلمي الدولي، ويسهم في إثراء البحث العلمي وتعزيز المعرفة بالحضارة المصرية.

تطوير المتحف المصري الكبير

وتطرق شريف فتحي إلى المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن افتتاحه برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حدثًا استثنائيًا، وأن المتحف أصبح أحد أبرز المقاصد الثقافية والسياحية في مصر والعالم. وأوضح أن المتحف استقبل نحو 5 ملايين و200 ألف زائر خلال عامه الأول، لافتًا إلى أن قدرته الاستيعابية تسمح باستقبال أعداد أكبر، إلا أن الوزارة حرصت على تحقيق التوازن بين أعداد الزائرين والطاقة الاستيعابية للمتحف، بما يضمن تقديم تجربة زيارة متميزة ومريحة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.