شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري لعام 2026 من المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب خلال المؤتمر التاسع والعشرين، ويؤكد على أولوية ترميم 35 مشروعاً واسترداد الآثار المهربة.

تسلم شريف فتحي ، وزير السياحة والآثار، الدرع الفخري للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2026، خلال مشاركته كل المتحدثين الرئيسيين في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين الذي عقد بمقر المجلس تحت رعاية جامعة الدول العربية. يأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود التي بذلها الوزير منذ توليه منصبه، لا سيما في دعم العمل الأثري وتنفيذ مشروعات الترميم، بالإضافة إلى النجاحات المحققة في استرداد القطع الأثرية المصرية من الخارج وعروض المعارض الثقافية.

تفاصيل التكريم ومخرجات المؤتمر الدولي

شاركت وزارة السياحة والآثار بشكل فعال في المؤتمر الذي جمع متخصصين من مختلف الدول العربية، حيث تم تكريم شريف فتحي تقديرًا للإنجازات التي حققها قطاع الآثار خلال فترة رئاسته. أشاد الوزير بالدور الذي يلعبه الدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور محمد الكحلاوي والمجلس في دعم العمل الأثري وتعزيز التعاون بين الآثاريين والمؤسسات العلمية العربية. جاء هذا التكريم في سياق المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين المتخصصين في المجال.

Also read تعيين الدكتور محمود مرعي مستشارا علميا لرئيس حزب الوفد

استراتيجية استرداد الآثار والتعاون العربي

أكد شريف فتحي أن مصر تولي ملف استرداد الآثار اهتمامًا كبيرًا، في إطار جهود الدولة للحفاظ على التراث الحضاري ومكافحة الاتجار غير المشروع. أشار الوزير إلى أن قضية استرداد الآثار لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تحمل بعدًا أخلاقيًا مهمًا يتعلق بالحقوق والواجبات العالمية. دعا شريف فتحي الدول والمؤسسات التي تملك آثارًا مشکوکًا فی مشروعية خروجها إلى إعادتها، مشددًا على ضرورة التمييز بين المسار الرسمي للمطالبة وبين الدور التوعوي للمجتمع المدني.

Advertisement

أولويات الترميم وتطوير المخازن الأثرية

استعرض وزير السياحة مشروعات الترميم التي ينفذها المجلس الأعلى للآثار، والتي يتراوح عددها بين 35 و40 مشروعًا سنويًا، معتبرًا أن الحفاظ على الآثار واجب وطني وأولوية قصوى. أوضح شريف فتحي أن هذه المشروعات تتطلب موارد مالية كبيرة يتم تدبيرها عبر التمويل الذاتي للمجلس الأعلى للآثار، مما يؤكد مسؤولية الحفاظ على التراث سواء كان ضمن البرامج السياحية أم لا. كما أكد الوزير على أهمية تطوير منظومة المخازن الأثرية وتوفير أعلى مستويات التأمين والابتكار في توثيق المحتويات باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

خطة تطوير المخازن وتوجيهات الرئيس السيسي

أشار شريف فتحي إلى وجود خطة جارية حاليًا لتطوير منظومة المخازن وفقًا لأفضل النظم والمعايير الدولية، تواكبًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المخزن المركزي. أكد الوزير أن تأمين المواقع الأثرية والمخازن يمثل أولوية قصوى، وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال مع مواصلة تطوير وسائل الحماية. يعمل قطاع الآثار حاليًا على استكمال تطوير منظومة التخزين بالمواقع والمتاحف لضمان حماية القطع الأثرية وتوثيقها بدقة، مما يعزز من جاهزية القطاع للتعامل مع التحديات المستقبلية والحفاظ على الإرث الحضاري.