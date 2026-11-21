وزير السياحة والآثار يتسلم درع المجلس العربي لعام 2026 خلال المؤتمر التاسع والعشرين، ويؤكد أولوية استرداد الآثار وتطوير المخازن الأثرية.

تسلم السيد شريف فتحي ، وزير السياحة والآثار ، الدرع الفخري للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2026، وذلك خلال مشاركتك كمتحدث رئيسي في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس، الذي عُقد اليوم بمقر المجلس تحت رعاية جامعة الدول العربية. وقد جاء التكريم تقديرًا مباشرًا للجهود التي قادها الوزير منذ توليه مهام منصبه، لا سيما في مجال دعم العمل الأثري وتنفيذ مشروعات الترميم وصيانة الآثار المصرية.

جهود التكريم والدعم المؤسسي للآثار

شهدت فعاليات المؤتمر تكريم السيد شريف فتحي، تقديرًا لجهوده وما شهده قطاع الآثار من إنجازات ملموسة منذ توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار. وقد تمحورت هذه الإنجازات حول دعم العمل الأثري، وتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار، واسترداد القطع الأثرية المصرية من الخارج، إلى جانب النجاحات التي حققتها المعارض الأثرية المصرية بالخارج. وقد قام المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب بإهدائه الدرع الفخري للمجلس لعام 2026، فيما أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور محمد الكحلاوي والمجلس على هذا التكريم.

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أثنى السيد شريف فتحي، في ردّه على التكريم، على دور المجلس في دعم العمل الأثري وتعزيز التعاون بين الآثاريين والمؤسسات العلمية العربية. وأكد أن هذا الدعم المؤسسي يسهم بشكل فعّال في بناء جسور التواصل بين المتخصصين في مجال الآثار بالدول العربية، مما يفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة.

أولوية استرداد الآثار والبعد الأخلاقي

أكد السيد شريف فتحي خلال كلمته على أهمية هذا المؤتمر في تعزيز التواصل والتعاون بين المتخصصين في مجال الآثار بالدول العربية، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة. وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين الدول العربية في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتوثيق والتدريب، بما يعمل على الحفاظ عليها للأجيال القادمة ويحقق قيمة مضافة للجهود المبذولة في مختلف الدول.

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شدد الوزير على أن مصر تولي ملف استرداد الآثار اهتمامًا كبيرًا، في إطار جهود الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار للحفاظ على التراث الحضاري ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية. وأوضح أن قضية استرداد الآثار لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، وإنما تحمل أيضًا بُعدًا أخلاقيًا، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عالميًا عن الحقوق والواجبات في العديد من المجالات، فمن الضروري أن يحظى التراث الثقافي بالاهتمام نفسه.

دعا السيد شريف فتحي إلى أن تبادر الدول والمؤسسات التي توجد لديها آثار مشكوك في مشروعية خروجها من موطنها الأصلي إلى إعادتها، مؤكدًا ضرورة التمييز بين المسار الرسمي الذي تتبعه الدول في المطالبة باسترداد آثارها، وبين الدور الذي يمكن أن يقوم به الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بهذه القضية. وأكد على أهمية تكاتف الدول العربية والأجنبية وتبادل المعلومات والخبرات، بما يعزز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار.

مشروعات الترميم والتعليم الأثري

استعرض الوزير، خلال كلمته، مشروعات الترميم التي ينفذها المجلس الأعلى للآثار، والتي يتراوح عددها بين 35 و40 مشروعًا سنويًا. وأكد أن ترميم الآثار والحفاظ عليها يمثلان واجبًا وطنيًا وأولوية قصوى للدولة، مشيرًا إلى ما تتطلبه هذه المشروعات من موارد مالية كبيرة يتم تدبيرها من خلال التمويل الذاتي للمجلس الأعلى للآثار. ولفت إلى أن الحفاظ على الآثار مسؤولية قائمة بذاتها، سواء أكانت المواقع مدرجة ضمن البرامج السياحية أم لا، باعتبارها جزءًا من التراث الحضاري والثقافي المصري الذي يجب صونه للأجيال القادمة.

أشار السيد شريف فتحي إلى أن الاكتشافات الأثرية المتتالية التي تشهدها مصر حالياً تسهم في الكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية العريقة، وتعميق المعرفة العلمية والتاريخية بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين. وأشار إلى أن مصر تشهد عمل نحو 300 بعثة أثرية أجنبية بمختلف المواقع الأثرية، في إطار التعاون القائم بينها وبين المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المصرية، مشيدًا بما يبديه الباحثون والآثاريون من شغف واهتمام بالحضارة المصرية.

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أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون في مجال النشر العلمي، وتوسيع الشراكات بين المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المتخصصة، بما يضمن إتاحة نتائج أعمال الحفائر والدراسات الأثرية أمام المجتمع العلمي الدولي. وطرح إمكانية إنشاء مدرسة للحفائر مخصصة للآثاريين من الدول العربية، أو توسيع نطاق المدارس القائمة لتشمل مشاركة الأشقاء العرب، بالتنسيق مع المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، بما يعزز التعاون العربي في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين في قطاع الآثار.

تطوير المخازن الأثرية وتأمين المواقع

فيما يتعلق بتطوير منظومة المخازن الأثرية، أوضح السيد شريف فتحي أن هذا الملف يمثل أحد الأولويات المهمة التي تعمل الوزارة على تطويرها، من خلال توفير أعلى مستويات التأمين، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توثيق محتويات المخازن وإدارتها. وأشار إلى وجود خطة يجري تنفيذها حاليًا لتطوير منظومة المخازن وفقًا لأفضل النظم والمعايير المتبعة في هذا المجال.

أكد الوزير على وجود توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المخزن المركزي، والعمل على تطوير منظومة متكاملة لتخزين الآثار وتأمينها والحفاظ عليها. وشدد على استمرار العمل في هذا الملف حتى استكمال تطوير منظومة التخزين بالمواقع والمتاحف، مؤكدًا أن تأمين المواقع الأثرية والمخازن يمثل أولوية، وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال. وتابع أنه يتم مواصلة تطوير وسائل التأمين والاستفادة من أحدث التقنيات، بما يضمن حماية القطع الأثرية وتوثيقها بصورة دقيقة.