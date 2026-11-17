شريف عبد المنعم يعلق على تعادل مصر السلبي مع مالاوي ويناقش أداء صلاح ودور الأهلى في التشكيلة، مع توقعاته للتأهل أمام أنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

أعرب شريف عبد المنعم ، نجم النادي الأهلي السابق، عن تحليله الدقيق لأداء المنتخب المصري خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي الخالي من الأهداف أمام منتخب مالاوي. جاء هذا التقييم في إطار الجولة الرابعة من مباريات التصفيات المؤهلة لحضور منافسات كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث تناول اللاعب السابق جوانب متعددة من الأداء الكروي.

تحليل الأداء والتشكيلة المصرية

أكد شريف عبد المنعم، خلال مشاركته ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب عبر قناة صدى البلد، أن الفريق الوطني خاض اللقاء بمستوى من الهدوء الزائد الذي لم يكن متوقعًا. ويرجع هذا الأمر بشكل مباشر إلى الفوز الكبير بخماسية نظيفة الذي حققه المنتخب في مواجهته السابقة، مما خلق نوعًا من الثبات النفسي الذي انعكس سلبًا على حدة الأداء الحالي.

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وأوضح المحلل السابق أن كرة القدم تتطلب رغبة ملحة وحقيقية في التسجيل وتحقيق الانتصارات المتتالية، وهو ما غاب عن بعض العناصر المصرية في هذا اللقاء. أشار عبد المنعم إلى أن المنتخب المصري لم يظهر بالشراسة الهجومية المطلوبة أو المطلوبة بشدة أمام مالاوي، رغم امتلاكه للعديد من المواهب والكفاءات القادرة على صناعة الفارق الحاسم في أي لحظة من زمن المباراة.

مستوى محمد صلاح والتكتيكات

تناول اللاعب السابق مستوى النجم محمد صلاح خلال المباراة، موضحًا أن قائد المنتخب لم يقدم مستواه المعتاد الذي اعتاد المشاهدون عليه في المشاركات السابقة. ومع ذلك، شدد شريف عبد المنعم على أن قرارtrainer الإبقاء على صلاح داخل أرض الملعب كان قرارًا مهمًا وصائبًا، نظرًا للقدرة الاستثنائية للاعب على حسم المباريات والمباريات الصعبة في أي لحظة من الزمن.

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جاء هذا التركيز على الدور القيادي لصلاح في ظل وجود عناصر هجومية أخرى، حيث حاول عبد المنعم توضيح أن الثقة في القدرات الفردية هي عنصر أساسي في تغيير مسار اللعبة، خاصة عندما تواجه منتخبات تتمتع بمناعة دفاعية قوية كما هو حال المنتخب المالواوي.

دعم اللاعبين والتطلع للمستقبل

شدد شريف عبد المنعم بشدة على ضرورة مساندة اللاعبين وعدم توجيه الانتقادات الهدامة التي قد تؤثر سلبًا على الروح المعنوية للفريق. دعا إلى النظر إلى الصورة الأكبر وفهم الضغوط التي يمر بها اللاعبون، مؤكدًا أن الدعم النفسي والاجتماعي من الجماهير والإعلام يساهم بشكل كبير في رفع مستوى الأداء الجماعي والفردى.

أعرب المحلل الرياضي عن ثقته التامة في قدرة المنتخب المصري على تحقيق الفوز القادم، خاصة في المباراة المصيرية المقررة أمام منتخب أنجولا والتي ستقام خارج ملعب مصر. توقع عبد المنعم أن يتمكن الفريق من حسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في تلك الجولة الحاسمة، مشيدًا بمقاومة الفريق واستعداده لتحديات التصفيات الصعبة.

آفاق التصفيات وتأهيل الفراعنة

يظل التأهل إلى البطولة القارية هو الهدف الرئيسي الذي يراهن عليه المنتخب المصري، حيث أن نتائج المباريات المتبقية تحدد مصير المربع الذهبي. يركز كل الاهتمام الآن على كيفية معالجة الأخطاء التكتيكية التي ظهرت أمام مالاوي، واستعداد الفريق جسديًا ونفسيًا لمواجهة أنجولا.

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تبقى هذه المباراة فرصة للتعلم من الأخطاء وتصحيح المسار، حيث أن الخبرة المتوفرة داخل تشكيلة الفريق يمكن أن تكون العامل الحاسم في العودة لتحقيق الانتصارات التي تضمن الوصول إلى المحفل القاري.