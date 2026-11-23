حارس الأهلي السابق شريف إكرامي يحلل أسباب تراجع الفريق والخسارة من بيراميدز، مؤكدا أن المشكلة تتجاوز النقاط لتشمل المنظومة النفسية والفنية للنادي.

كشف حارس المرمى السابق ل نادي الأهلي ، شريف إكرامي ، عن طبيعة الأزمة العميقة التي تمر بها إدارة الفريق الأول لكرة القدم، عقب خسارته المفاجئة أمام فريق بيراميدز في المباراة التي أقيمت مساء يوم الإثنين الماضي. وأكد إكرامي أن هذه الخسارة ليست مجرد فقدان لنقاط في جدول الترتيب، بل هي انعكاس لحالة فنية ونفسية معقدة، بالإضافة إلى الأجواء السلبية التي تحيط بالنادي حالياً.

تحليل الحالة النفسية والأداء الفني للفريق

أشار إكرامي خلال حواره مع قناة أون سبورت إلى أن مشاعره تجاه النادي الأهلي تبقى مختلطة، نظراً لقضائه 25 عاماً داخل جدرانه، فضلاً عن تجربته مع بيراميدز، مما يتطلب منه التعامل مع الموقف بعقلانية بعيداً عن الانتماءات العاطفية.他指出 أن اتساع الفارق النقطي إلى 7 نقاط ليس هو الأزمة الرئيسية، بل يثير القلق الحقيقي هو الأداء المتدهور الذي يقدمه الفريق داخل الملعب، حيث يفتقر اللاعبون إلى الثقة ويعانون من حالة كبيرة من التوهان والارتباك.

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نقد المنظومة الأدائية وتوقعات الجمهور

أكد الخبير الفني السابق أن المشكلة لا تقتصر على الجانب الفني فحسب، بل تمتد لتشمل الأجواء المحيطة بالفريق، مشدداً على أن القوة الحقيقية للأهلي تكمن في منظومته الإدارية والتنظيمية وليس فقط في الروح المعنوية. وأضاف أن اللاعبين لا يصنعون المنظومة بحد ذاتها، بل إن النظام الناجح هو المسؤول عن استخراج أفضل المستويات منهم، معتبراً أن مغادرة بعض الجماهير المدرجات قبل نهاية المباراة كانت مشهداً صعباً وغير معتاد على جماهير الأهلي التي اعتادت على قتال فريقها حتى الدقيقة الأخيرة.

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تقييم أداء بيراميدز ودور المدرب عموتة

أشاد شريف إكرامي بأداء فريق بيراميدز في المباراة، مؤكداً أنه لعب بشخصية واضحة ويعرف جيداً ما يريده من النتيجة، في حين اعتاد الأهلي تحقيق الانتصارات من خلال منظومة متكاملة. وفيما يتعلق بمستقبل المدرب المغربي الحسين عموتة، أكد إكرامي أنه ليس ضد إقالته، لكنه يرى أن الإدارة هي الأكثر دراية بتفاصيل الموقف، محذراً من أن رحيل المدرب لا يضمن بالضرورة عودة الفريق إلى الطريق الصحيح، خاصة مع وجود حاجز نفسي بين استمراره وتقبل الجماهير له.

مسؤولية مشتركة واتجاهات القرارات القادمة

اختتم إكرامي تصريحاته برفضه القاطع تحميل اللاعبين وحدهم مسؤولية الأزمة أو التعامل معهم باعتبارهم كبش فداء، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات هادئة ومدروسة من قبل الإدارة. وأكد أن المسؤولية مشتركة بين جميع عناصر المنظومة، وأن القرار القوي ليس بالضرورة القرار الصحيح، داعياً إلى البحث عن أسباب التراجع الحقيقية بدلاً من اختزال الأزمة في نتيجة مباراة واحدة.