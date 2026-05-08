شريف عبدالفضيل: جماهير الأهلي كانت الداعم الحقيقي للفريق في جميع الظروف

أشاد شريف عبدالفضيل، نجم الأهلي السابق، بالدور المؤثر الذي لعبته جماهير القلعة الحمراء طوال الموسم، مؤكدًا أنها كانت الداعم الأول للفريق رغم تراجع النتائج في بعض الفترات. وقال إن الجماهير كانت الداعم الحقيقي للفريق في جميع الظروف، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان عاملًا حاسمًا في تحسين الأداء في المراحل الأخيرة من الموسم.

أشاد شريف عبدالفضيل ، نجم الأهلي السابق، بالدور المؤثر الذي لعبته جماهير القلعة الحمراء طوال الموسم، مؤكدًا أنها كانت الداعم الأول للفريق رغم تراجع النتائج في بعض الفترات.

وقال عبدالفضيل في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر، إن جماهير الأهلي قدمت نموذجًا مميزًا في المساندة، خاصة خلال مباراة القمة، حيث واصلت دعمها القوي للاعبين رغم الظروف الصعبة، وهو ما انعكس على تحسن الأداء داخل الملعب. وأوضح أن الفريق عانى في بداية الموسم من تراجع فني ملحوظ، إلى جانب عدم تأقلم الصفقات الجديدة بالشكل المطلوب، الأمر الذي أثر سلبًا على النتائج.

وأضاف أن الجهاز الفني، بقيادة ييس توروب، نجح في تصحيح المسار بعد الاستقرار على التشكيل الأنسب، وهو ما أسهم في استعادة التوازن وتحسن الأداء بشكل واضح، خاصة مع تألق عدد من اللاعبين، على رأسهم أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر. وأشار عبدالفضيل إلى أن حسين الشحات لم يحصل على الفرصة الكافية في فترات سابقة، معتبرًا أن ذلك أثّر على مردوده، قبل أن يستعيد مستواه لاحقًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي استعاد جزءًا كبيرًا من مستواه، لكنه دفع ثمن الاستفاقة المتأخرة بفقدان نقاط مهمة في سباق الموسم. وقال إن الجماهير كانت الداعم الحقيقي للفريق في جميع الظروف، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان عاملًا حاسمًا في تحسين الأداء في المراحل الأخيرة من الموسم. وأضاف أن الجهاز الفني واجه تحديات كبيرة في بداية الموسم، لكن التزام اللاعبين وتطورهم الفني ساهم في تحقيق نتائج أفضل في النهاية.

وأكد عبدالفضيل أن الأهلي لا يزال فريقًا قويًا، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت والاستقرار لتحقيق أهدافه في الموسم المقبل. وأشار إلى أن تجربة هذا الموسم كانت دروسًا قيمة للفريق، خاصة في كيفية التعامل مع الضغوط والتحديات، مؤكدًا أن الفريق سيستفيد من هذه الدروس في الموسم القادم. وقال إن جماهير الأهلي كانت نموذجًا للالتزام والدعم، خاصة في المواقف الصعبة، وهو ما يعكس قوة الروابط بين الفريق وجماهيره.

وأضاف أن هذا الدعم كان أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت الفريق على التحسن في المراحل الأخيرة من الموسم، مشيرًا إلى أن الجماهير كانت دافعًا قويًا للاعبين لتحقيق أفضل النتائج. واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي سيظل فريقًا قويًا في الموسم المقبل، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت والاستقرار لتحقيق أهدافه





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأهلي شريف عبدالفضيل جماهير الأهلي الدعم الموسم الرياضي

United States Latest News, United States Headlines