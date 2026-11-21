استعرض رئيس هيئة قناة السويس، مصطفى شيخون، خلال المنتدى الاقتصادي في أثينا فرص الاستثمار ومزايا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للشركات اليونانية.

أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصطفى شيخون ، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا ، أن المنصة الاستثنائية توفر حلولاً مبتكرة للتغلب على الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية. وتأتي هذه المشاركة في ظل تعزيز العلاقات التجارية التي تعتمد على الإرث الحضاري العميق بين البلدين، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المشترك.

تعزيز التكامل التجاري مع اليونان

شارك شيخون ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، يومي 19 و20 نوفمبر 2024، لاستعراض آليات تهيئة مناخ الاستثمار وتوافر الحوافز المتاحة للمستثمرين الأجانب. وأكد أن التكامل بين الموانئ التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى المناطق الصناعية المحيطة، يشكل ميزة تنافسية فريدة تعزز الصادرات نحو الأسواق الأوروبية.

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فرص استثمارية في الموانئ والنقل

استعرض رئيس اقتصادية قناة السويس، خلال حلقة نقاشية أدارها فانيس ماتسوبولوس، فرص التعاون الوثيق مع الشركات اليونانية في قطاعات النقل البحري، وتشغيل الموانئ، والخدمات اللوجستية المتطورة. وتم استعراض آليات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، مما يعكس التزام الهيئة بتبني معايير بيئية حديثة تدعم كفاءة العمليات التجارية.

مباحثات ثنائية لدعم الاستثمار

التقى شيخون بالوزير مفوض مراد يسري، وسفير مصر لدى أثينا، بالإضافة إلى الوزراء المفوضين التجاريين وممثلي قطاع الأعمال مثل محمد أبو باشا ويوانيس براتاكوس. وعقد اللقاءات الثنائية مع كيرياكوس بييرراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية اليوناني، وممثلي غرفة تجارة وصناعة أثينا لمناقشة سبل دعم الحكومة للقطاعات المستهدفة.

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تحول الاهتمامات إلى عقود تنفيذية

أكد مصطفى شيخون أن المنتدى يمثل نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة من المتابعة المستمرة والتنسيق المؤسسي الفعال بين الهيئة ومختلف الجهات الرسمية والخاصة. وتهدف هذه الآليات إلى تحويل الاهتمامات الاستثمارية إلى عقود وشركات قائمة على أرض الواقع، من خلال قنوات اتصال مباشرة تضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المشتركة.

خطة عمل للمشاريع المشتركة

تسعى الجلسة الختامية التي أدارتها فريدة يحيى إلى صياغة توصيات محددة لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية في القطاعات الصناعية واللوجستية. وتسهم النتائج المتوقعة في تحديد خطوات التواصل الثنائي اللاحقة، مما يضمن تحويل التكامل الاقتصادي إلى مشاريع ملموسة تحقق النمو والازدهار المشترك لجميع الأطراف المشاركة.