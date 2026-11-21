رئيس هيئة قناة السويس يوقع مذكرة تفاهم مع الجانب اليوناني في أثينا لفتح آفاق استثمارية جديدة في الموانئ والصناعة.

وقع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصطفى شيخوون ، مذكرة تفاهم رسمية مع غرفة تجارة وصناعة أثينا والجمعية المصرية لشباب الأعمال، في إطار المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية الذي عقد في العاصمة اليونان ية أثينا يومي 19 و20 نوفمبر. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وسط سعي متبادل للاستفادة من المزايا التنافسية للموانئ والمرافق الصناعية على جانبي الممر المائي.

تدشين الشراكة الاقتصادية المصرية اليونانية

شارك شيخوون ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، في فعاليات Forum الذي استضافته أثينا، بمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع المال والأعمال. شمل الوفد الرسمي سفير مصر لدى أثينا، الوزير مفوض مراد يسري، والرئيس التنفيذي لمكتب التمثيل التجاري بأثينا، مروة أبو السادات، بالإضافة إلى محمد أبو باشا، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ويوانيس براتاكوس، رئيس غرفة تجارة وصناعة أثينا.

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قناة السويس منصة للإنتاج والتصدير

أكد شيخوون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل كمنصة رئيسية للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأوروبية، مستفيدة من جاهزية البنية التحتية والمرافق المتوفرة. وشدد على دور الهيئة في تهيئة مناخ الاستثمار المناسب، مع التركيز على التكامل بين المواني التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى المناطق الصناعية المنتشرة على جانبي قناة السويس.

فرص التعاون في النقل البحري واللوجستيات

استعرض رئيس هيئة قناة السويس فرص التعاون المباشر مع الشركات اليونانية، لا سيما في مجالات النقل البحري وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية. كما تم التأكيد على أهمية تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، مما يعزز من مكانة الممر كnode لوجستي عالمي. ووضح شيخوون أن المنطقة تقدم حلولًا مبتكرة للتعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، بتكلفة تنافسية للطاقة والعمالة الفنية المدربة.

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لقاءات ثنائية لتعميق الاستثمار المشترك

عقد شيخوون عدداً من اللقاءات الثنائية الهامة، منها اجتماعه مع كيرياكوس بييرراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية اليوناني، لبحث سبل استقبال الاستثمارات اليونانية. كما التقى نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية اليوناني لدراسة الدعم الحكومي للتعاون الاستثماري، والاجتماع مع ممثلين عن مجموعة "V" وشركة برودمور للاستشارات لاستعراض المقومات التنافسية للمنطقة والفرص الصناعية واللوجستية المتاحة.

إعلان قناة السويس ممرًا استراتيجيًا عالميًا

في الجلسة الحوارية الخاصة بقناة السويس كممر استراتيجي للتجارة والاستثمار، أكد شيخوون أن نجاح المنتدى يمثل نقطة انطلاق لمرحلة من المتابعة المستمرة والتنسيق المؤسسي الفعال. وأشار إلى أهمية دور مصر واليونان في تأمين الممرات البحرية وتعزيز حركة التجارة الإقليمية والعالمية، مشددًا على تحويل الاهتمامات الاستثمارية إلى عقود ومشروعات قائمة على أرض الواقع من خلال قنوات التواصل المباشر مع الغرفة المصرية باليونان والسفارة المصرية.