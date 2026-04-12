شعبة المحمول تنفي زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

نفت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية صحة الأنباء المتداولة حول زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%، مؤكدةً استقرار الأسعار الحالية. وأشارت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المخولة بتحديد الأسعار، ودعت إلى تحري الدقة في تداول المعلومات.

انتشرت في الآونة الأخيرة معلومات حول ارتفاع محتمل في أسعار كروت شحن الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت، مع الإشارة إلى زيادة بنسبة 20%. وقد أثارت هذه الشائعات جدلاً واسعًا بين المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية إلى التدخل لتوضيح الحقائق ووضع حد لهذه التكهنات.

في بيان رسمي، نفت الشعبة بشكل قاطع صحة هذه المعلومات المتداولة، مؤكدةً على عدم وجود أي زيادات في الأسعار الحالية لكروت الشحن أو باقات الإنترنت. وأوضحت الشعبة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا أساس لها من الواقع، وأن الأسعار لا تزال مستقرة كما هي دون أي تغيير يذكر. كما أكدت الشعبة على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة لتجنب الوقوع في فخ الشائعات.<\/p>

من جانبه، صرح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، بأن شركات الاتصالات لم تقم بأي تعديل على أسعار كروت الشحن أو كروت الفكة أو باقات الإنترنت. وشدد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه القرارات لا تُتخذ بشكل عشوائي، بل تخضع لدراسات دقيقة وتقييمات شاملة.<\/p>

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية بإحدى البرامج التليفزيونية أن شركات الاتصالات تتحمل تكاليف تشغيل مرتفعة، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في تشغيل محطات الشبكات، وهذا قد يدفع الشركات في بعض الأحيان إلى تقديم طلبات لإعادة النظر في الأسعار، ولكن هذه الطلبات تمر بإجراءات طويلة قبل اتخاذ أي قرار. وأشار إلى أن كروت الشحن منخفضة الفئات، التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من المواطنين، لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، حاثًا الجمهور على عدم الالتفات إلى الشائعات التي تنتشر على مختلف المنصات.<\/p>

وفي السياق ذاته، أكد طلعت أنه تواصل مع مسؤولي شركات الاتصالات، والذين نفوا بدورهم صدور أي قرارات أو تعليمات رسمية تتعلق بزيادة الأسعار خلال الفترة الحالية. وأوضحوا أنهم مستمرون في العمل بالتعريفة المعمول بها حاليًا دون أي تعديل، مؤكدين التزامهم بتقديم خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة للمستهلكين.<\/p>

واختتم رئيس شعبة المحمول بالتشديد على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تداول المعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين. وشدد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على الأخبار والمعلومات، وتجنب نشر أو تصديق الشائعات التي قد تثير البلبلة وتضر بالمصلحة العامة. وأكد على أن الشعبة تتابع عن كثب كل ما يخص قطاع الاتصالات، وتعمل على توعية المستهلكين وحمايتهم من أي معلومات مضللة أو غير صحيحة.<\/p>





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20 % مقدم وقسط على 20 سنة.. 'سيتي إيدج' تطرح شققا بنظام التمويل العقاري20 مقدم وقسط على 20 سنة سيتي إيدج تطرح شققا بنظام التمويل العقاري | مصراوى

Read more »

طلاب مشاركون بـ«المشروع الوطني للقراءة» يتحدثون عن أحلامهم لـ«الوطن»من بين 44 قارئا من 20 محافظة مصرية، 20 طالبا من من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، صعدوا للفوز في مسابقة المشروع الوطني للقراءة.، جاءوا لإجراء المقابلات النهائي

Read more »

طقس اليوم السبت.. الحرارة على القاهرة والجيزة 10 درجات مئويةدرجات الحرارة السبت 31 ديسمبر، القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13، الوجه البحري العظمى 20 والصغرى 13، السواحل الشمالية العظمى 20 درجة.

Read more »

المكتب السياسي لحماس: أعددنا أسلحة وذخيرة لمدة طويلة لمحاربة الاحتلالالمقاومة قضت على 20 جنديا إسرائيليا خلال 20 ساعة

Read more »

قافلة طبية مجانية ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مبادرة حياة كريمةنظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية بنجر ٢٠ ( الإمام البخاري ) على مدار يومين بالوحدة الصحية لقرية بنجر ٢٠ بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتي تبعد ٢٠ كم عن اقرب مستشفي

Read more »

الطقس اليوم الخميس 20-3-2025.. استمرار انخفاض الحرارة على كافة الأنحاءتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 20 مارس 2025 الموافق 20 رمضان.

Read more »