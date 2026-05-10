شعلت مواقع التواصل والإعلام على مستوى العالم.. جولة ماكرون الإسكندرية تشعل السوشيال ميديا والسخط العالمي..!!!

الإعلامي أحمد موسى تحدث في برنامجه «على مسئوليتي» عن نجاح الرئيس الفرنسي في جذب اهتمام واسع من خلال جولته، مشيرًا إلى تفاعله مع الآنسة الفرنسية، كما أكد أن حصَّلت اللقطات المتداولة لدى الجمهور في السوشيال ميديا ضجة واسعة، وقد بلغت ذروتها في بعض الدول العربية مثلًا.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شوارع مدينة الإسكندرية حظيت باهتمام واسع على مستوى العالم، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الصباح.

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس الفرنسي أجرى جولة سيرًا على الأقدام على، إذ مارس رياضته، ثم تحرك في عدد من الشوارع الشهيرة، من بينها شارع خالد بن الوليد والعيسوي، وصولًا إلى شارع محمد زكي. وأشار إلى أن المشهد لفت أنظار وسائل الإعلام العالمية والعربية، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر، مؤكدًا أن اللقطات المتداولة أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن الجولة شهدت تفاعلاً وحفاوة من المواطنين في مصر وفرنسا نظرًا للطابع الشعبي الذي ميّز تحركات الرئيس الفرنسي داخل شوارع الإسكندرية وتواصله المباشر مع الناس. شهدت حركة طبيعية خلال جولة ماكرون، إذ واصل المواطنون حياتهم بشكل اعتيادي، بينما تحركت سيارات الأجرة والتوك توك بصورة طبيعية إلى جوار الرئيس الفرنسي دون أي مظاهر استثنائية.

وتابع أن ماكرون بدأ جولته الصباحية من شارع خالد بن الوليد، ثم مر بمنطقة سيدي بشر وصولًا إلى شارع محمد نجيب، وحرص على تحية المواطنين الذين تجمعوا حوله والتقطوا الصور من الشرفات والطرقات. واختتم بالإشارة إلى أن اختيار الرئيس الفرنسي لهذه المناطق الشعبية يعكس حالة الأمان والاستقرار التي تتمتع بها المدينة، إلى جانب رغبته في الاقتراب من المواطنين والتعرف على الحياة اليومية في الشارع السكندري.

