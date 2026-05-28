شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في مصر: تفاصيل الأسعار، المساحات وآلية الحجز

إطلاق حملة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 ضمن برنامج سكن لكل المصريين، مع توضيح الأسعار التي تتراوح بين 850 ألف و900 ألف جنيه، مساحات الشقق المتنوعة، وخطوات التقديم الإلكتروني ونظام السداد المرن.

تستعد وزارة الإسكان في مصر لإطلاق حملة حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2026 في إطار برنامج " سكن لكل المصريين " الذي يهدف إلى توفير مساكن بأسعار معقولة للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

يأتي هذا الإعلان في وقت يترقبه مئات الآلاف من الشباب والأسر الذين يسعون للحصول على وحدة سكنية تتماشى مع قدراتهم المالية، خاصةً بعد صدور كراسة الشروط الأخيرة التي توضح تفاصيل الأسعار والمساحات وآلية الحجز. تستند الحكومة إلى نظام تقسيط طويل الأجل يتيح للمستفيدين سداد أقساط مرنة تتناسب مع دخلهم، ما يجعل هذه الوحدات خيارًا جذابًا في ظل ارتفاع أسعار العقارات في السوق الحر.

تشير التقديرات الأولية إلى أن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026 ستتراوح بين 850 ألف و 900 ألف جنيه، مع فترة سداد تمتد إلى 36 شهرًا. يحرص الصندوق على الحفاظ على جودة البناء وتوفير الخدمات الأساسية داخل المشروعات، مع توزيع الوحدات في عدد من المدن الجديدة التي تضم بنية تحتية متكاملة تشمل المدارس والمستشفيات ومرافق النقل العام.

تتنوع مساحات الوحدات لتلبي احتياجات مختلف الفئات، حيث تتراوح من شقق بغرفة نوم واحدة إلى شقق بثلاث غرف، مع تصميمات تعظم الاستفادة من الفراغات الداخلية وتراعي معايير التخطيط العمراني الحديثة. عملية التقديم على الشقق تتم إلكترونيًا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أو منصة "مصر العقارية". يبدأ المتقدم بإنشاء حساب شخصي، ثم ملء استمارة الحجز وتوفير المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وإثبات الدخل، يلي ذلك سداد مقدمة الحجز عبر وسائل الدفع المتاحة وإرفاق إيصالات السداد.

يمكن متابعة حالة الطلب باستمرار عبر المنصة الإلكترونية حتى إعلان النتائج وتحديد المستحقين. تم تصميم نظام السداد والتقسيط ليكون مرنًا ويسمح بتقسيط القيمة الكلية على فترات طويلة، ما يلغي الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة في وقت قصير ويساهم في استقرار الأسر المعيشية. يلاحظ صناع القرار أن الإقبال على مشروعات الإسكان الاجتماعي يتزايد بشكل ملحوظ، مع توقع منافسة قوية بين المتقدمين، نظراً للمزايا المتعددة التي تقدمها الدولة من حيث الأسعار المناسبة، والدفعات المرنة، ومواقع السكن في مدن جديدة مخططة بعناية





