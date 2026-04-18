شكري وعطاف يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية على هامش منتدى أنطاليا

وزيرا خارجية مصر والجزائر، سامح شكري وأحمد عطاف، يعقدان لقاءً ثنائياً هاماً على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية الملحة، خاصة الوضع في ليبيا.

في لقاء هام على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي ، اجتمع سعادة الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية ال مصر ي، بنظيره الجزائر ي، السيد أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وذلك يوم السبت. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تبادل معمق لوجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي مستهل اللقاء، استعرض الوزير شكري الأواصر التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين مصر والجزائر، مؤكداً على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في مختلف المحافل. كما عبر عن تطلع مصر نحو البناء على ما تم إنجازه من مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة، والتي انعقدت مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة في نوفمبر 2025. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى دفع مسار التعاون المشترك قدماً، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز المصالح المشتركة على كافة الأصعدة.

وشدد الدكتور شكري خلال الحوار على الأهمية القصوى لتضافر جهود البلدين وتعزيز آليات التنسيق والتشاور لمواجهة مختلف التحديات والقضايا الإقليمية الملحة. وقد تطرق اللقاء بشكل خاص إلى التطورات المتسارعة في الأوضاع المتعلقة بليبيا، والتي تحظى بأولوية مشتركة بين البلدين نظراً لتداعياتها الأمنية والإقليمية. وفي هذا السياق، أكد الوزيران على الدور المحوري للحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، كوسيلة فعالة لتوحيد الجهود وتحقيق الاستقرار المنشود في هذا البلد الشقيق.

وفي ختام اللقاء المثمر، جدد الوزيران تأكيد التزامهما الراسخ بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والحرص على استمرار التشاور والتنسيق الدوري لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة. كما شددا على ضرورة العمل المشترك والمكثف لدفع أطر التعاون القائم إلى آفاق أرحب، بما يكفل تحقيق المصالح المتبادلة للشعبين المصري والجزائري الشقيقين، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة





