شكوى جنائية في ألمانيا تتهم مسؤولين بمساعدة إسرائيل في 'إبادة غزة'

رفع محامون ألمان شكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان حاليين وسابقين، يتهمونهم فيها بالتواطؤ في جرائم حرب محتملة في غزة من خلال دعم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تقديم مجموعة من المحامين في ألمانيا شكوى جنائية ضد المستشار الألماني فريدريش ميرز وعدد من كبار الوزراء، تتهمهم فيها بمساعدة وتشجيع إسرائيل على ارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة .

أعلنت المحامية نادية سمور من المركز الأوروبي للمساعدة القانونية، خلال مؤتمر صحفي عقد في برلين، أن الشكوى تشمل أيضاً مسؤولين كباراً سابقين، بمن فيهم المستشار السابق أولاف شولتز ووزيرة الخارجية السابقة أنالينا باربوك، متهمين بالتعاون والمساعدة غير المباشرة، خاصةً بسبب موافقتهم على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، والتي استُخدمت ضد المدنيين الفلسطينيين. صرحت سمور:'لقد بثت الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني على الهواء مباشرة على مدار عامين تقريباً.. لقد حان وقت العدالة والمساءلة'، مضيفةً أن كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية الحالية والسابقة أصبحوا شركاء في هذه الجرائم. تتركز الشكوى، وفقاً للتقارير، على سبعة مسؤولين كبار حاليين وسابقين، بمن فيهم وزير الخارجية الحالي يوهان فاندربويل ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الذين اتُهموا بصفتهم أعضاء في مجلس الأمن الفيدرالي بالموافقة على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل رغم التحذيرات الدولية بشأن جرائم الحرب والتطهير العرقي في قطاع غزة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السابقة بقيادة أولاف شولتز وافقت على صفقات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تزيد عن 485 مليون يورو (حوالي 570 مليون دولار) بين أكتوبر 2023 ومايو 2025. واستمرت حكومة ميرز الجديدة، التي تولت السلطة في مايو 2025، في هذا النهج، حيث وافقت على شحنات أسلحة إضافية بقيمة حوالي 4 ملايين يورو بحلول 10 يونيو 2025. على الرغم من إعلان المستشار ميرز في الشهر الماضي عن عدم موافقة برلين بعد الآن على تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، فقد أوضح أنه لن يوقف الشحنات التي تمت الموافقة عليها بالفعل في الماضي. إلى جانب المسؤولين الحكوميين، تشمل الشكوى أيضاً كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الأسلحة الألمانية. ومن بين الأسماء المذكورة، الرؤساء التنفيذيون السابقون والحاليون لشركة RENK Group AG، التي تُصنع قطع غيار دبابات ميركافا الإسرائيلية، والمسؤولون التنفيذيون في شركة Rolls-Royce Solutions، التي تصنع محركات الديزل للدبابات، وشركة Dynamit Nobel Defense، التي تنتج أسلحة مضادة للدبابات، والتي ورد أنها استخدمت في القتال في غزة. القضية تثير تساؤلات مهمة حول مسؤولية الدول وشركات الأسلحة في النزاعات المسلحة، خاصةً في ظل اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. هذه الشكوى تعكس تطوراً في الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتُسلط الضوء على أهمية العدالة الدولية في مثل هذه الحالات. وتؤكد على ضرورة التحقيق في دور الشركات التي تعمل في صناعة الأسلحة، والمسؤولية المحتملة لكبار مسؤوليها، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين، في تسهيل أو التواطؤ في ارتكاب جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية





ألمانيا غزة إبادة جماعية إسرائيل جرائم حرب أسلحة

