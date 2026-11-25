تؤكد شركة شل رغبتها في ضخ استثمارات إضافية في مصر بعد النتائج الإيجابية في إنتاج الغاز، مدعمةً مجمع إدكو وحقل مينا غرب.

أعلنت شركة شل عن تأكيد توجهها نحو تنفيذ برامج عمل طموحة وضخ المزيد من الاستثمارات في مصر ، بعد أن عززت النتائج الإيجابية في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي هذا الاتجاه الاستراتيجي. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الجانب ال مصر ي، مدفوعةً بالنجاحات الملموسة التي حققتها في السنوات الأخيرة.

تعزيز استكشاف الغاز في مصر

تهدف شركة شل إلى دفع المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي المسال المتمثلة في مجمع إدكو. يأتي هذا التوسع بناءً على خطط الشركة المستقبلية للتوسع في أعمالها بمصر، استجابةً للفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الطاقة في المنطقة.

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نجاحات إنتاجية وحقل مينا غرب

تناولت المحادثات النجاحات الأخيرة التي حققتها شركة شل في أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، لا سيما في ضوء البرنامج الطموح الذي نفذته الشركة خلال عام 2026. أسهمت برامج العمل المنفذة خلال العامين الماضيين بشكل مباشر في إضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي إلى الإنتاج المحلي، حيث كان أحدثها بدء الإنتاج من حقل مينا غرب بالبحر المتوسط، مما يعكس أهمية تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف.

مشروع أفروديت والربط الإقليمي

يُعد الاتفاق الحكومي لتسريع تنمية حقل أفروديت القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في مجال الغاز وتحقيق الاستفادة المتبادلة من الموارد والتسهيلات المتاحة. أكدت شركة شل استمرار التنسيق مع الجانب القبرصي والشركات العاملة في البلدين لإنهاء الإجراءات التي تمهد لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي.

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مستقبل الغاز المسال و西区 الدلتا

تتطلع شركة شل إلى تعزيز حضورها الاستثماري في مصر من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بمناطق جديدة في البحر المتوسط. كما ركزت النقاشات على الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج من منطقة غرب الدلتا، في ضوء النتائج الملموسة التي تحققها الشركة، مشيرةً إلى مستقبل واعد لصناعة الغاز الطبيعي المسال في مصر بفضل مشروعات الربط الإقليمي.

استراتيجية التوسع والنمو المستقبلي

يعكس اتجاه شركة شل نحو الاستثمار في مصر رغبتها في الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الغاز الطبيعي، مدعومةً بجهود مصر في العمل مع كل الأطراف لتسريع التنفيذ. تظل شركة شل ملتزمةً بدفع عجلة النمو في قطاع الطاقة، مستفيدةً من الخبرات المحلية والبنية التحتية المتطورة لضمان استدامة الإنتاج ونجاح المشاريع المستقبلية.