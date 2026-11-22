المهندس خالد سيف من شل يؤكد أن الاضطرابات العالمية تخلق فرصا لمصر في التصنيع المحلي. الشركة تحتفظ بريادتها في زيوت السيارات للعام العشرين على التوالي.

أكد المهندس خالد سيف ، المدير الإقليمي للتسويق لمنطقة الشرق الأوسط و مصر وآسيا الوسطى ب شركة شل ، أن الاضطرابات الجيوسياسية العالمية أدت إلى تحديات جمة في سلاسل التوريد، مما فرض ضغوطا هائلة على مختلف القطاعات الصناعية، وعلى رأسها قطاع صناعة السيارات. وفي المقابل، يرى سيف أن هذه الظروف الصعبة تفتح آفاقا واسعة ومميزة أمام مصر لتعزيز عمليات التصنيع المحلي، وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد الحالية، وفتح أسواق تصديرية جديدة امام المنتجات الوطنية.

تحولات إيجابية في سوق السيارات المصري

وأوضح المهندس خالد سيف خلال كلمته الرسمية في فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة "إيجيبت أوتوموتيف"، أن سوق السيارات في مصر شهد تحولات إيجابية ملحوظة خلال الفترة الأخيرة. وقد انعكس هذا الحراك القطاعي بشكل مباشر وإيجابي على الشركات المصنعة والقطاعات الصناعية ذات الصلة، وهو ما يعكس الجهود المتضافرة لمؤسسات الدولة وشركات السيارات. وقد تمكنت هذه الكيانات من تجاوز ظروف اقتصادية وصناعية صعبة عاشها القطاع خلال السنوات الماضية، مع استمرارها في ضخ استثمارات ضخمة في مستقبل الصناعة. وأكدت شل اعتزازها الكبير بكونها جزءا أساسيا من منظومة صناعة السيارات في مصر، مؤكدة احتفاظها بمكانة الريادة العالمية في سوق زيوت التزييت للعام العشرين على التوالي.

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استثمارات استراتيجية وشراكات تقنية متينة

جاءت هذه الريادة المستمرة نتيجة لاستثمارات متواصلة في التكنولوجيا والبحث والتطوير، إلى جانب فهم عميق لاحتياجات المستهلك المصري. وتتمتع شل بشراكات استراتيجية ممتدة مع كبرى شركات السيارات العالمية العاملة في السوق المصري، بما في ذلك "بي إم دبليو" و"هيونداي" و"ستيلانتس".

كما تحتفظ الشركة بعلاقات تقنية تاريخية مع علامة "فيراري" الفخمة. وربط سيف هذه النجاحات بعلاقات تعاون ممتدة مع كبرى مجموعات وكلاء السيارات في مصر، مثل مجموعة "المنصور" ومجموعة "غبور" ومجموعة "العز العرب".

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مصنع السادس من أكتوبر والتزام طويل الأمد

وأشار سيف إلى أن العديد من هذه الشراكات تجاوزت الحدود التجارية لتصبح علاقات استراتيجية قائمة على الثقة والنجاح المشترك، حيث يمتد بعضها لعقود من الزمن. وشدد على أن مفهوم الشراكة لدى شركة شل لا يقتصر فقط على توفير منتجات عالية الجودة، بل يمتد إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركاء النجاح للمساهمة في تطوير الصناعة المحلية.

وأكد التزام الشركة تجاه السوق المصرية، مستندة إلى خبرة تتجاوز 100 عام، من خلال مصنعها الوطني الكبير الواقع بمدينة السادس من أكتوبر. وهذا المصنع يلبي احتياجات شركائه من شركات السيارات، بالإضافة إلى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية الأخرى.

تحويل الفرص إلى نتائج ملموسة للنمو

وختم المهندس خالد سيف حديثه مؤكداً على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين مختلف أطراف صناعة السيارات. ويجب أن يسهم هذا التعاون في تحويل الفرص الاستثمارية والتصنيعية المتاحة إلى نتائج ملموسة تدعم نمو القطاع بشكل مستدام.

كما أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية يتطلب من جميع الأطراف الاستفادة من التحولات العالمية، واستغلال التحديات الراهنة لخلق فرص جديدة للنمو، مما يعزز القدرات الإنتاجية المحلية ويفتح آفاقا أوسع أمام الصناعة الوطنية في المستقبل.