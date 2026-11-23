شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تعلن عن شغل وظيفة مدير إدارة التكاليف للمهندسين ذوي الخبرة، مع مواعيد ومعايير تقديم طلبات الترشيح الرسمية.

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء رسمياً عن رغبتها في شغل وظيفة قيادية شاغرة داخل كيانها التنظيمي، وذلك وفقاً للإعلان الرسمي رقم (29) الصادر في تاريخ 23 نوفمبر 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحديث البنية الإدارية وتأمين الكفاءات الإدارية العليا التي تحتاجها الشركة لضمان استمرارية سير العمل بكفاءة عالية داخل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

تفاصيل وظيفة مدير إدارة التكاليف

تستهدف الشركة بشكل رئيسي تعيين شخص يحمل منصب "مدير الإدارة العامة للتكاليف"، وهي وظيفة مصنفة ضمن الفئة المالية العليا وتحمل لقب "مدير عام". يقع هذا المنصب تحت الطابع التنظيمي المباشر لقطاع التكاليف وحسابات المخازن، وهو جزء لا يتجزأ من قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والتدريب داخل الهيكل الإداري لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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المؤهلات والخبرات المطلوبة للترشح

تضع الشركة مجموعة من الشروط الدقيقة والشاملة للمرشحين المحتملين لهذا المنصب الرفيع، حيث يشترط الحصول على مؤهل تجاري عالٍ ومعترف به كحد أدنى لرفع كفاءة الترشح. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الوظيفة امتلاك خبرة عملية متراكمة في مجال العمل لا تقل عن فترة الـ 15 عاماً، مما يعكس الحاجة إلى خبرة ادارية عميقة في التعامل مع التعقيدات المالية والإدارية.

كما تركز الشركة بشكل كبير على الجوانب القيادية، حيث يشترط أن يتمتع المرشح بقدرة عالية على القيادة والتوجيه الفعال للفرق العاملة تحت إشرافه. هذه المهارات ليست مجرد توصيات، بل هي معايير جوهرية لضمان قدرة المدير الجديد على إدارة العمليات المعقدة وتحفيز الكوادر البشرية لتحقيق الأهداف التشغيلية والمالية الموضوعة للشركة.

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إجراءات تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة

يجب على الراغبين في الترشح للوظيفة تجهيز ملف كامل يتضمن المستندات المطلوبة بشكل أصولي دقيق، حيث يُشترط أن تكون المستندات خالية تماماً من التخريم أو التدبيس لضمان سلامة الأرشفة والمراجعة. يجب أن يتضمن هذا الملف مقترحات واضحة ومفصلة لتطوير الوحدة المراد شغل رئاستها، مع التركيز على تحسين الأداء العام وتبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

إضافة إلى ذلك، يشترط تقديم أصل نتيجة تحليل المواد المخدرة والمسكرة كشرط أساسي للسلامة المهنية والأخلاقية. أما للمتقدمين من خارج شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والذين يعملون داخل قطاع الكهرباء بشكل عام، فيجب تقديم بيان حالة وظيفية معتمد من رئيس مجلس الإدارة في جهة عملهم الحالية.

مواعيد الاستلام والشروط النهائية للإعلان

يسلم الطلبات باليد فقط في مكتب متابعة رئيس قطاع الموارد البشرية بمبنى نبيل الوقاد، وتحديداً في الدور الثامن من المبنى، لمدة 12 يوماً عملًا متواصلة. تنتهي فترة استلام الطلبات في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2026، ولن يُلتفت بأي شكل من الأشكال إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو تلك التي تصل بعد هذا الموعد المحدد بدقة.

يتعين على المتقدمين استكمال الإجراءات المالية والشكلية من خلال لصق دمة مالية بقيمة 1 جنيه على طلب الترشيح، وتوصيل كافة المستندات الداعمة منسوخة على الحاسب الآلي لضمان وضوح القراءة وسهولة المراجعة الإدارية. بعد انتهاء فترة الاستلام، سيقوم قطاع الموارد البشرية بمراجعة الطلبات واختيار الأنسب منها لإجراء المقابلات الشخصية، وسيتم الإعلان عن مواعيد هذه المقابلات لاحقاً للناجحين.