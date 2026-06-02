شمس البارودي: وفاة سهام جلال كانت السبب وراء تأثرها بالخبر

أعربت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن حزنها العميق بعد وفاة الفنانة سهام جلال، مؤكدة أن تفاصيل معاناة الراحلة خلال الفترة الأخيرة من حياتها كانت السبب الأكبر وراء تأثرها بالخبر.

أعربت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن حزنها العميق بعد وفاة الفنانة سهام جلال، مؤكدة أن تفاصيل معاناة الراحلة خلال الفترة الأخيرة من حياتها كانت السبب الأكبر وراء تأثرها بالخبر.

وقالت شمس البارودي إنها علمت بخبر وفاة سهام جلال في الساعات الأولى من الصباح، لتتابع بعدها ما تم تداوله حول حياتها وظروفها الصحية والإنسانية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن ما قرأته ترك لديها شعورًا كبيرًا بالحزن والأسى. وأوضحت البارودي أنها لم تكن تربطها علاقة شخصية بالفنانة الراحلة، كما أنها لا تتابع الوسط الفني بشكل منتظم، إلا أن اسم سهام جلال كان معروفًا داخل الساحة الفنية لما قدمته من أعمال تركت بصمة لدى الجمهور.

وأضافت أن الروايات المتداولة بشأن معاناة سهام جلال خلال سنواتها الأخيرة أثارت لديها العديد من التساؤلات، خاصة ما تردد عن محاولات قامت بها الفنانة الراحلة للحصول على الدعم والمساندة في مواجهة ظروف الحياة الصعبة. وأكدت شمس البارودي أن وفاة سهام جلال عقب خضوعها لعملية جراحية زادت من حجم الصدمة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها لم تكن على علم كامل بتفاصيل أزمتها الصحية قبل رحيلها.

وتم إجلاء جثمان سهام جلال من مسجد حسن الشربتلي، حيث كان يتم إجراء الصلاة عليه، إلى دار السيدة نفيسة في التجمع لتنفيذ عملية الدفن. وتعربت النجمة المصرية هالة صدقي عن حزنها العميق على وفاة الفنانة سهام جلال، مشيرة إلى أن وفاتها سوف تترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير. وأكدت هالة صدقي أن الفنانة سهام جلال كانت معروفة بسمعتها الحسنة في الساحة الفنية، وإن وفاتها سوف تترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير





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