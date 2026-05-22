نتيجة لتزايد الإنتاج والتاخين في الأسعار، شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا في المزرعة والاسواق. كما شهد الدواجن الأخرى مثل الدواجن الساسو والكاكتاكيت والبانيه والأوراك ارتفاعًا في الأسعار أيضًا. كما شهدت أسواق الكتائب أيضًا ارتفاعًا في أسعارها أيضًا. كما تم أيضًا ضبط 6 أطنان هياكل دواجن ومصنعات لحوم فاسدة في الجيزة بحق إحدى الشركات. كما أوضح الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وأن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة زيادة في الإنتاج بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار إلى مستويات أقل من التكلفة في بعض الأحيان. حيث تشير الأبحاث إلى أن تحريك الأسعار نسبيًا هو ممكن بسبب ارتفاع مستوى العرض وبشكل عام يساهم ذلك على زيادة قيمة الطلب والإنتاج الصناعي مما يساعد على استقرار الأسعار. وبالتالي فإن زادت معدلات الاستهلاك وضغط على الإنتاج أدى إلى تحريك الأسعار نسبيًا مما ساهم في الحفاظ على توازن السوق بالمستقبل.

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة انخفاضا ملحوظا بالبورصة والأسواق، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 70 جنيه بعدما سجل 80 جنيها منذ أيام قليلة، كما استقرت سعر كرتونة البيض لتتراوح بين 100 إلى 110 جنيها.

ضبط 6 أطنان هياكل دواجن ومصنعات لحوم فاسدة في الجيزة. سعر كيلو الدواجن الساسو“الفراخ الحمراء” وصل إلى 90 جنيه بعدما كان سعرها 97 جنيها وتصل للمستهلك 105 جنيهًا. سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة استقر إلى 120 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا. سعر كيلو البانيه استقر اليوم من 260 إلى 190 و180 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 80 إلى 100 جنيهًا. سعر زوج الحمام 190 جنيهًا. سعر كرتونة البيض الأحمر 90 جنيهًا جملة وتصل للمستهلك 110 جنيهًا. سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهًا جملة وتباع للمستهلك بنحو 105 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيهًا. حقيقة انخفاض أسعار كرتونة البيض خلال الفترة المقبلة تمحورت على أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وأن السوق تشهد خلال الفترة الأخيرة زيادة في الإنتاج بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي. الزيادة في الإنتاج ساهمت في تراجع الأسعار إلى مستويات أقل من التكلفة في بعض الأحيان، كما أدى ذلك إلى زيادة معدلات الاستهلاك وزيادة حركات الأسعار نسبيًا.

تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك أمر ضروري لاستمرار الإنتاج وعدم حدوث أزمات مستقبلية. علماً بأن انخفاض الأسعار أدى إلى خروج بعض المنتجين من المنظومة مما يهدد توازن السوق على المدى المتوسط. تجدر الإشارة أيضًا إلى وجود ضبط 6 أطنان هياكل دواجن ومصنعات لحوم فاسدة في الجيزة. يعتمد ذلك على أن الشركات تتخلص أو تخاطر بها لإسقاطها على اللحم الفاسد قبل عرضه للمستهلك





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prices Dough Chickens Silken Eggs Hammed Eggs Baked Eggs Duck Meat Duck Meat Food Caged Birds Agriculture Production

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20 % مقدم وقسط على 20 سنة.. 'سيتي إيدج' تطرح شققا بنظام التمويل العقاري20 مقدم وقسط على 20 سنة سيتي إيدج تطرح شققا بنظام التمويل العقاري | مصراوى

Read more »

طلاب مشاركون بـ«المشروع الوطني للقراءة» يتحدثون عن أحلامهم لـ«الوطن»من بين 44 قارئا من 20 محافظة مصرية، 20 طالبا من من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، صعدوا للفوز في مسابقة المشروع الوطني للقراءة.، جاءوا لإجراء المقابلات النهائي

Read more »

طقس اليوم السبت.. الحرارة على القاهرة والجيزة 10 درجات مئويةدرجات الحرارة السبت 31 ديسمبر، القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13، الوجه البحري العظمى 20 والصغرى 13، السواحل الشمالية العظمى 20 درجة.

Read more »

المكتب السياسي لحماس: أعددنا أسلحة وذخيرة لمدة طويلة لمحاربة الاحتلالالمقاومة قضت على 20 جنديا إسرائيليا خلال 20 ساعة

Read more »

قافلة طبية مجانية ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مبادرة حياة كريمةنظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية بنجر ٢٠ ( الإمام البخاري ) على مدار يومين بالوحدة الصحية لقرية بنجر ٢٠ بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتي تبعد ٢٠ كم عن اقرب مستشفي

Read more »

الطقس اليوم الخميس 20-3-2025.. استمرار انخفاض الحرارة على كافة الأنحاءتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 20 مارس 2025 الموافق 20 رمضان.

Read more »