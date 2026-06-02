شوبير: وليد صلاح الدين أنهى مهمته في الأهلي ووائل جمعة المرشح الأقرب لتولي منصب مدير الكرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات مهمة داخل النادي الأهلي، تتعلق بإعادة ترتيب بعض المناصب الإدارية في قطاع كرة القدم، ضمن خطة الإدارة للاستعداد للموسم الجديد. وأوضح شوبير أن وليد صلاح الدين أنهى مهمته رسميًا داخل القلعة الحمراء، بعدما عقد سيد عبد الحفيظ جلسة معه خلال الساعات الماضية، تم خلالها توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها في منصبه، لتنتهي بذلك علاقته الإدارية بالنادي في الوقت الحالي.

وجه إلاعلامي خالد الغندور رسالة إلى النجم الكبير وليد صلاح الدين ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. و كتب الغندور: ' وليد صلاح الدين النجم الكبير والخلوق والحريف منتظرينك يا نجم ترجع الإعلام والحريفة ونستمتع بتحليلاتك..

الغندور كأس العالم.. شوبير يطرح سؤالا هاما للجماهير. شوبير يهاجم الأهلي والزمالك: إحنا مبنعرفش نكتب عقود. شوبير: كارثة عمر فرج بالزمالك تدل على عجز الأندية في صياغة العقود.

وعلى الجانب الآخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات مهمة داخل النادي الأهلي تتعلق بإعادة ترتيب بعض المناصب الإدارية في قطاع كرة القدم، ضمن خطة الإدارة للاستعداد للموسم الجديد. وأوضح شوبير أن وليد صلاح الدين أنهى مهمته رسميًا داخل القلعة الحمراء، بعدما عقد سيد عبد الحفيظ جلسة معه خلال الساعات الماضية، تم خلالها توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها في منصبه، لتنتهي بذلك علاقته الإدارية بالنادي في الوقت الحالي.

وأكد شوبير أن وائل جمعة أصبح المرشح الأقرب لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، في ظل وجود اتصالات ومناقشات جادة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، مع وجود مؤشرات إيجابية بشأن إتمام الاتفاق بشكل رسمي قريبًا





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