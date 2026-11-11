شوبير: رحيل حسام حسن من المنتخب لم ينته وعلي ماهر يتولى القيادة

أحمد شوبير يوضح مستقبل حسام حسن في التدريب، بينما تتصدر أخبار الزمالك والأهلي المشهد الرياضي مع مطالبات اللاعبين وتحركات الإدارة الشتوية.

أكد أحمد شوبير أن تجربة العميد حسام حسن كمدرب للمنتخب المصري لم تكن نهاية مسيرته التدريبية، بل قد تكون محطة مؤقتة قبل عودته لقيادة الفراعنة مجدداً في السنوات القادمة. وأعرب شوبير عن ثقته الكبيرة في قدرة حسام حسن على العودة للمسؤولية، مشيراً إلى أن رحيله الحالي لا يعني انقطاع العلاقة بين الطرفين، حيث يظل العميد قادراً على تقديم إسهامات كبيرة في المستقبل.

تجربة حسام حسن ومستقبلها المهني

وصف أحمد شوبير العلاقة التي تجمع بينه وبين حسام حسن بأنها تتجاوز حدود الزمالة الرياضية لتشمل الصداقة العميقة والشقيق، مؤكداً احترامه الكبير لتاريخ اللاعب ومدربه داخل وخارج الملعب. وأشار شوبير إلى أن تجربة حسام حسن مع المنتخب الوطني كانت تستحق الاستمرار لسنوات طويلة، مما كان سيمنحه الفرصة لبناء مشروع فني مستقر وتحقيق إنجازات متعددة مع الفريق.

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استشهد شوبير بنموذج السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليوضح أن استمرار حسام حسن لمدة تتراوح بين عشر وخمس عشرة عاماً كان سيمكنه من صناعة تاريخ طويل مع المنتخب. وأكد أن العميد يمتلك الخبرة الكافية والشخصية القيادية التي تؤهله لتحقيق ذلك، لكن هناك بعض السمات الشخصية أثرت على استمراريته، أبرزها عدم تقبله للنصائح بسهولة حتى لو كانت من المقربين له.

تحديات الزمالك المالية والقانونية

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من التحركات المكثفة حالياً، وسط مطالبة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالحصول على مقدمات عقودهم عن الموسم الجاري قبل خوض الاستحقاقات الأفريقية المقبلة. وقد أجرى هؤلاء اللاعبون اتصالات مباشرة مع محمد عبدالناصر وعمر جابر وعبدالله السعيد، سعياً منهم لصرف مستحقاتهم المالية بأسرع وقت ممكن لضمان استقرارهم المالي.

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فيما يتعلق بالمحترفين الأجانب، لا يزال الباب مفتوحاً أمامهم لاتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة في حال تأخر صرف الرواتب، خاصة وأن عدم الحصول على الراتب لمدة شهرين يمنحهم الحق في تقديم شكاوى والمطالبة بفسخ العقود وفقاً للوائح المنظمة دون الحاجة لإنذارات رسمية.

لا يزال ملف جون إدوارد ينتظر الحسم داخل النادي الأبيض، حيث يرتبط إنهاء الأزمة بحضوره جلسات التحقيق المتعلقة بالقضايا محل الخلاف. ويواجه النادي أعباء مالية كبيرة نتيجة ملفات سابقة تقدر بنحو سبعة ملايين دولار، وهو ما أثر سلباً على تحركات الإدارة بشأن التعاقدات الجديدة، بما فيها ملف حسام الزناتي.

تحركات الأهلي استعداداً للانتقالات الشتوية

بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك مبكراً لترتيب ملف الصفقات الجديدة استعداداً لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في إطار خطة إعادة تشكيل بعض المراكز تحت قيادة المدرب الحسين عموتة. وتهدف الإدارة إلى تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، بعد التوصل لاتفاق بشأن الصفقة، بينما لم يحسم موقف رضا سليم من الرحيل أو البقاء.

يعتبر التعاقد مع مدافعين جديدين أولوية للأهلي خلال شهر يناير، حيث دخل اسم مدافع فلسطيني دائرة الترشيحات، بالتزامن مع اهتمام نادي أهلي بنغازي الليبي بالتعاقد مع ياسر إبراهيم. كما تدرس الإدارة تقديم عرض مختلف لمحمد هاني، رغبةً منها في استمراره وتجديد عقده مع الفريق الأحمر.

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تناقش مسؤولو الأهلي إمكانية إبرام صفقات تبادلية مع أندية أخرى، إذ برز اسما محمد رأفت وكباكا ضمن العناصر المرشحة للدخول في اتفاق مع نادي زد مقابل الحصول على خدمات طارق علاء. وتشمل القائمة أيضاً الثنائي كريم فؤاد وكريم الدبيس، لكن حسم هذه التحركات مرتبط بالتقييم الفني النهائي الذي سيقدمه المدير الفني لتحديد الاحتياجات الحقيقية للفريق.