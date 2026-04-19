شوبير يكشف تفاصيل شكوى زيزو ضد الزمالك ويضع الأهلي أمام اختبار بيراميدز

أحمد شوبير يكشف آخر مستجدات شكوى زيزو المالية ضد الزمالك، فيما يكثف الأهلي استعداداته لمواجهة بيراميدز الحاسمة في الدوري المصري.

كشف الإعلامي الرياضي البارز أحمد شوبير عن آخر التطورات المتعلقة بالشكوى التي قدمها لاعب النادي الأهلي ، أحمد مصطفى زيزو ، ضد ناديه السابق الزمالك ، والتي تتعلق بمستحقات مالية متأخرة يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها زيزو لاعبًا في صفوف القلعة البيضاء. وفي تصريحات إذاعية، أوضح شوبير أن لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تعقد جلستها المعتادة اليوم، وأن اجتماعها القادم مقرر له يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد شوبير أن الاجتماع القادم لن يشهد اتخاذ قرار نهائي بشأن القضية، مما يعني أن المسألة لا تزال قيد الدراسة والتقييم. وأشار شوبير إلى أن الزمالك قد طلب مهلة إضافية لتقديم مستند رسمي يثبت أن عقد اللاعب كان بقيمة 25 مليون جنيه مصري، في محاولة لتقليل المبلغ المطالب به. في المقابل، يرى المقربون من زيزو أن موقفهم قوي وأن المطالبات المالية تستند إلى أسس متينة، حيث يطالب اللاعب بالحصول على 60 مليون جنيه مصري، مع استعداد للتنازل عن 10 ملايين جنيه إذا ما تم التوصل إلى تسوية، ليصبح المبلغ 50 مليون جنيه. وفي سياق آخر، يتجه فريق الأهلي بخطوات حثيثة نحو تعزيز استعداداته لمواجهة بيراميدز القوية في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. هذه المواجهة المنتظرة لا تُعد مجرد مباراة عادية، بل هي نقطة مفصلية قد ترسم ملامح المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يسعى المارد الأحمر جاهداً لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث الضرورية للبقاء في صدارة السباق. وقد اتخذ الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الدنماركي الشهير ميكيل توروب، قراراً بخوض مباراة ودية تجريبية مساء يوم غد الاثنين. الهدف الأساسي من هذه المباراة هو رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وإعدادهم بالشكل الأمثل لمواجهة التحدي المرتقب أمام بيراميدز. يركز الجهاز الفني خلال التدريبات الحالية بشكل مكثف على الجوانب البدنية التي تضمن قدرة اللاعبين على تحمل ضغط المباريات، وكذلك الجوانب الذهنية التي تعزز التركيز والثقة بالنفس. كما يتم العمل على معالجة أي أخطاء فنية قد تكون ظهرت في المباريات السابقة، بالإضافة إلى تعزيز الانسجام والتفاهم بين جميع عناصر الفريق، نظراً للأهمية القصوى لهذه المواجهة التي قد تكون ذات تأثير مباشر وحاسم في تحديد هوية بطل الدوري المصري لهذا الموسم. ومن المقرر أن تُقام المباراة الهامة بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السبت الموافق 27 أبريل الجاري. تأتي هذه المباراة ضمن فعاليات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة "دوري نايل"، مما يزيد من أهميتها وتأثيرها على ترتيب الفرق في قمة الدوري





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أحمد شوبير زيزو الزمالك الأهلي الدوري المصري

United States Latest News, United States Headlines