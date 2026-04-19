شوبير يكشف خطط الأهلي الصيفية وصفقاته الأجنبية المنتظرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس تحركات النادي الأهلي بشأن الصفقات الأجنبية المحتملة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة إلى تقييم لبعض اللاعبين المحليين والخيارات المتاحة لتدعيم الصفوف.

كشف الإعلامي الرياضي البارز أحمد شوبير عن تفاصيل هامة تتعلق بخطط النادي الأهلي خلال فترة ال انتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فيما يتعلق بال صفقات الأجنبية المحتملة. وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية أن هناك تحركات جدية داخل القلعة الحمراء لدعم الفريق ب صفقات جديدة، مشيرًا إلى أن النادي يدرس بقوة إمكانية التعاقد مع لاعبين في مركزي الدفاع والهجوم.

وأضاف أن النادي الأهلي أصبح يمتلك مرونة أكبر في إدارة قائمته من اللاعبين الأجانب، وذلك بعد رحيل بعض العناصر خلال الفترة الماضية، مما فتح الباب أمام وجود أماكن شاغرة يمكن استغلالها في تدعيم الفريق بلاعبين مميزين. هذا الوضع يمنح الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر خيارات أوسع للتعاقد مع لاعبين بمواصفات محددة تلبي احتياجات الفريق في المرحلة القادمة، سواء للمنافسة المحلية أو القارية. كما تطرق شوبير إلى إمكانية عودة بعض اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء قميص الأهلي، ومن بينهم المدافع المغربي أشرف داري. وأشار إلى أن داري يقدم مستويات مميزة مع فريقه الحالي، ويحظى بفرصة اللعب بانتظام دون التعرض للإصابات، بل وقد بدأ في تسجيل الأهداف. ومع ذلك، أكد شوبير أنه لا يملك معلومات مؤكدة حول ما إذا كان ملف عودة أشرف داري إلى صفوف الأهلي سيتم فتحه مجددًا من قبل الإدارة الحمراء. هذه الاحتمالات تظل مطروحة دائمًا في عالم كرة القدم، خاصة مع تذبذب أداء بعض اللاعبين أو الحاجة إلى تجديد الدماء في مراكز معينة. وأوضح شوبير أن جميع الاحتمالات ما زالت واردة بالنسبة لعملية الإحلال والتجديد في الفريق، سواء بالتعاقد مع مهاجم جديد، أو مدافع قوي، أو حتى الاستعانة بلاعبين في المركزين معًا. وأكد أن إدارة النادي تميل إلى انتهاج سياسة الهدوء والدقة في اختيار الصفقات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية اختيار اللاعب المناسب الذي يمكن أن يضيف قيمة حقيقية للفريق، وذلك رغم الضغوط الجماهيرية التي غالبًا ما تطالب بالتعاقد مع أسماء لامعة. إلى جانب ذلك، سلط شوبير الضوء على وجود اهتمام داخل النادي الأهلي ببعض اللاعبين المحليين المتميزين الذين قد يكونون إضافة قوية للفريق في المستقبل. ومن بين هؤلاء اللاعبين، ذكر أحمد شوبير اسم اللاعب عمرو الجزار، الذي يرى البعض أنه لم يحصل على فرصته الكاملة للتعبير عن قدراته. كما أشار إلى ياسين مرعي، الذي كان قريبًا من الانضمام لصفوف المنتخب الوطني لولا تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب في فترة حاسمة. هذه الإشارات تدل على أن الأهلي لا يقتصر تركيزه على الصفقات الأجنبية فحسب، بل يضع أيضًا عينًا على المواهب المحلية التي يمكن تطويرها ودمجها في الفريق. يأتي هذا في إطار سعي النادي الدائم لبناء فريق قوي ومتوازن قادر على المنافسة على جميع البطولات، مع التركيز على الاستراتيجية طويلة الأمد بدلاً من الحلول السريعة. وتتطلب هذه المرحلة من الإدارة الرياضية للفريق تخطيطًا دقيقًا ومتابعة مستمرة لأداء اللاعبين وتقييم احتياجات الفريق بشكل شامل لضمان تحقيق أقصى استفادة من فترة الانتقالات الصيفية





