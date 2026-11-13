شون منديز يدعو الفنانين لدعم غزة ويكشف عن مبادرات إنسانية

مغني البوب الكندي شون منديز يطلق نداءً عاجلاً لزملائه الفنانين لاستخدام منصاتهم لدعم الفلسطينيين في غزة، مع التركيز على وقف العنف وتوجيه الدعم للمؤسسات الخيرية.

أعلن المغني الكندي الشهير شون منديز ، أمس، عن موقفه الداعم ل فلسطين بشكل رسمي ومباشر، متجاوزاً الصمت الذي اتسم به الكثير من النجوم في المحافل الدولية، ليعبر عن تضامنه العميق مع الشعب ال فلسطين ي. ووجه منديز، الذي يحمل لقب مغني البوب الكندي، نداءً صريحاً ومباشراً إلى زملائه ال فنانين من حول العالم، محاثاً إياهم على الاستفادة من شهرتهم الواسعة وأصواتهم المؤثرة لمساندة ال فلسطين يين المتواجدين في قطاع غزة.

النداء المباشر لوقف العنف في غزة

صدر هذا الإعلان عن طريق بيان رسمي نشره منديز عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث بدأ بيانه بعبارة قوية ومؤثرة هي "فلسطين حرة". وتحدث منديز عن المعاناة المستمرة قائلاً: يجب أن يتوقف القتل العبثي في غزة فوراً، معبراً عن أمله في تحقيق السلام والاستقرار.

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وأوضح منديز أن الأطفال والعائلات في فلسطين قد عانوا طويلاً مما يكفي، وهم بحاجة ماسة إلى الدعم والمساعدة من المجتمع الدولي. وأكد أن هناك حاجة ملحة لتوجيه الانتباه والموارد نحو هذه القضية العاجلة، داعياً الجميع إلى النظر في الواقع المرير الذي يعيشونه.

مسيرة التثقيف الذاتي ودعوة الفنانين للعمل

كشف منديز عن مسيرته الشخصية في البحث عن المعلومة، قائلاً إنه كان يعمل بجد على تثقيف نفسه والتعلم قدر استطاعته، وذلك حتى يتمكن من فهم الوضع بدقة وتحديد أين وكيف يمكنه إحداث فرق حقيقي وفعال على الأرض. وحث منديز زملائه في المجال الفني على اتباع نفس النهج من خلال التعليم والبحث.

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وتوجه مباشرة إلى الفنانين الآخرين بقوله: أعلم أن التحدث علناً قد يكون أمراً مخيفاً وشاقاً، وأنا أشعر بذلك الخوف الآن وأنا أكتب هذه الكلمات، ولكني أشعر أيضاً بضرورة ملحة القيام بشيء ملموس للمساعدة. وشدد على أن كلما زاد عدد الفنانين الذين يستخدمون أصواتهم ومواقعهم، كلما اقتربنا أكثر من إحداث تغيير إيجابي حقيقي.

وقال منديز: إذا كنتم تتفقون معي في الرأي، فأرجوكم أن تنصتوا إلى ضمائركم الداخلية، وتجعلوا الشجاعة بداخلكم تدفعكم للقيام بما تستطيعونه من أجل المساعدة. وأضاف: لقد اضطر هؤلاء الأطفال في فلسطين إلى التحلي بالشجاعة والبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة جداً، والآن حان دورنا نحن لأن نفعل الشيء نفسه وأن نكون صوتاً لهم.

التوجيه نحو المؤسسات الخيرية والمعطيات المحددة

حرص منديز على تقديم قيمة مضافة لنصائحهم العملية، حيث قام بنشر قائمة بأسماء عدد من المؤسسات الخيرية الموثوقة التي تساهم بشكل مباشر في عملية إغاثة الفلسطينيين المتضررين. ولم يكتفِ بالدعوة العاطفية، بل وفّر قنوات واضحة للمساهمة المباشرة في تخفيف المعاناة.

من بين المؤسسات التي أوصى بها منديز بشكل صريح، جاء ذكر "صندوق إغاثة أطفال فلسطين"، كواحدة من الجهات التي تعمل على الأرض لتقديم العون للأطفال والأسر. وكان هدف منديز الأساسي هو تحويل المشاعر والدعم إلى إجراءات ملموسة يمكن أن تلمس واقع المحتاجين بشكل فوري.