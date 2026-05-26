شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى، ويشدد على الأمن والسلام للعالم في الأيام المباركة

فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم بخالص التهنئة إلى فخامة الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجُمهوريَّة، والشعب المصري، وإلى الأمتين: العربيَّة والإسلاميَّة: ملوكًا ورؤساءَ وأُمراءَ وشعوبًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أنْ يعيدَه علينا وعلى الإنسانيَّةِ جمعاء بالخيرِ واليُمن والبركات، وأنْ ينعمَ على العالمِ بالأمن والسَّلام والاستقرار. ويشدد شيخ الأزهر بالأمن والسلام للعالم في الأيام المباركة، ويتضرع بالدعاء إلى المولى -عز وجل -في هذه الأيام المباركة -أنْ يحفظَ أُمَّتنا العربيَّة والإسلاميَّة ويحميها من كلِّ سوءٍ ومكروه، وأن يحقنَ دماءَها، ويؤلِّف بين قلوبِ أبنائها، ويُوحِّد صفوفِهم، وأن يُجنِّبها الفِتَنَ ما ظهر منها وما بطن، وألَّا يجعل بأسها بينها، وأن يُجنِّب العالمَ نيران الحروب ودمار الصِّراعات، وأنْ يُعيدَ هذه المناسبة المباركة على الإنسانيَّةِ جمعاء بالأمنِ والأمان، إنَّه سبحانه وليًّا بذلك والقادرُ عليه.

