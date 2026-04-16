شيخ الأزهر يبحث مع أمير رومانيا تعزيز التعاون ونشر ثقافة الأخوة والتعايش

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأمير الروماني رادو، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ونشر ثقافة الأخوة والتعايش. أكد الإمام الأكبر على ضرورة البحث عن الوسائل التي تجمع الشعوب وتقربهم، خاصة في ظل السياسات العالمية التي تبث الكراهية. وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تلاقي السياسات مع أخلاق الدين. كما أعلن عن تقديم 10 منح دراسية للجالية المسلمة في رومانيا وإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية. من جانبه، أعرب الأمير رادو عن تقديره لجهود الأزهر في إحلال السلام العالمي، مؤكداً أن انفصال السياسة عن الدين وعدم فهم الغاية منه هو سبب الصراعات. وأشار إلى دور رومانيا في إقامة السلام بالشرق الأوسط وتقديم الرعاية لأطفال غزة.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، صباح اليوم، الأمير الروماني رادو، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر و رومانيا . وفي مستهل اللقاء، أكد الإمام الأكبر أن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى البحث عن الوسائل التي تجمع الشعوب وتقربهم، خاصة في هذا التوقيت العصيب الذي تشهد فيه السياسات العالمية الكبرى بث الكراهية والاحتقان بين الشرق والغرب.

وشدد فضيلته على أن المشكلة الحقيقية ليست في الصراع بين الأديان، مستشهداً بانفتاح الأزهر على مختلف الكنائس الشرقية والغربية، كالفاتيكان، وكنيسة كانتربري، ومجلس الكنائس العالمي. وأوضح أن المشكلة تكمن في إيجاد طريق تتلاقى فيه السياسات العالمية الكبرى مع أخلاق الدين وتعاليمه. وأضاف الإمام الأكبر أنه حينما لا يُستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية أو استعمارية، تتعانق وتتلاقى الأديان، ويحدث تعايش حقيقي بين أتباعها. وفي سياق متصل، أكد فضيلته أن الأزهر الشريف، وهو يتابع بحزن بالغ الجرائم التي تُرتكب في غزة وفلسطين، والقسوة التي تُمارس ضد الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، فإنه يُعوِّل على الحكماء وأصحاب الضمير الحي من القادة وصُنّاع القرار حول العالم للتصدي لهذه المأساة الإنسانية التي عجز العالم عن إيجاد حل لها، والتزمت المؤسسات العالمية الصمت تجاهها. كما أبدى فضيلته استعداد الأزهر لتقديم 10 منح دراسية للجالية المسلمة في رومانيا لدراسة الإسلام الصحيح وعلوم اللغة العربية في جامعة الأزهر، وإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في رومانيا خدمةً لمسلميها في تعلم لغة القرآن الكريم. من جانبه، أعرب الأمير رادو، أمير رومانيا، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لما يقوم به من جهود لإحلال السلام العالمي ونشر ثقافة الأخوة والتعايش. مؤكداً أن انفصال السياسة عن توجهات الدين وتعاليمه، وعدم فهم الغاية من الدين فهماً صحيحاً، وافتقاد المثل العليا في المجتمعات الغربية، كان سبباً أساسياً في الصراعات التي يشهدها العالم الآن. وأشار الأمير رادو إلى نهج رومانيا في الاضطلاع بدور لإقامة السلام في الشرق الأوسط، مصرحاً بأن بلاده تحرص على إقامة السلام في المنطقة، وقدّمت الرعاية الصحية لعدد من أطفال غزة في مستشفيات رومانيا، وتسعى لتعزيز الوعي بمخاطر استهداف المدنيين وتدمير حياتهم. وفي ختام اللقاء، أهدى الأمير رادو الإمام الأكبر نسخةً من ترجمة المصحف الشريف إلى اللغة الرومانية، تعبيراً عن تقدير بلاده للدين الإسلامي، واعتزازه بالعلاقة التي تجمع بلاده بالأزهر الشريف.





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

