شيخ الأزهر ينعى الدكتور عبد الله الشاذلي وتطورات إقليمية ومحلية

شيخ الأزهر ينعى العالم الجليل الدكتور عبد الله الشاذلي، وتحذيرات من تصعيد إقليمي، وتطورات في قضية التحرش بمدرسة خاصة، واجتماع القومي لحقوق الإنسان مع لجنة النواب.

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى الدكتور عبد الله الشاذلي ، الأستاذ الجليل في العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بطنطا بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية أمس.

وأشاد شيخ الأزهر بالفقيد الراحل، مؤكداً أنه لم يدخر جهدًا في سبيل طلب العلم ونشره، والسعي الدؤوب لترسيخ المنهج الأزهري الأصيل. ووصفه بأنه كان معلمًا وأستاذًا قدوةً، تاركًا وراءه إرثًا علميًا غنيًا سيظل مصدر إلهام وتنوير لطلاب العلم والباحثين على مر الأجيال.

وقد تقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الدكتور الشاذلي الكريمة، وإلى أصدقائه وزملائه من الأساتذة، وإلى طلابه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. هذا وقد كان الدكتور عبد الله الشاذلي شخصية علمية بارزة، عرف عنه التزامه بالقيم الإسلامية السمحة، واعتداله في الفكر، وتفانيه في خدمة العلم والطلاب. وترك بصمة واضحة في مجال العقيدة والفلسفة الإسلامية، من خلال مؤلفاته وبحوثه ودوراته العلمية.

في سياق آخر، حذرت الإعلامية نشأت الديهي من أن المنطقة تمر بلحظات عصيبة للغاية، وأن العالم يراقب بقلق شديد تطورات الأوضاع، ويتأهب لاحتمال عودة الحرب. وأشارت إلى أن التوترات المتصاعدة في المنطقة تتطلب الحذر والتروي، والعمل على احتواء الأزمة ومنع تصعيدها. وأكدت أن أي حرب جديدة ستكون لها تداعيات كارثية على المنطقة والعالم أجمع. كما تحدث المخرج وليد نبيل الحلفاوي عن والده، مؤكدًا أنه رفض الواسطة في مسيرته المهنية، وأنه علمه الاعتماد على النفس والاجتهاد في العمل.

وأشار إلى أن سيرة والده هي أعظم ميراث تركه له، وأنها تمثل له القدوة والمثل الأعلى. وأعرب عن فخره بوالده، وتقديره لجهوده وتضحياته. وفي خبر آخر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بالتحرش بتلميذة داخل مدرسة خاصة في منطقة بشتيل. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، وحماية حقوق الأطفال، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للتعليم. كما عقد وفد من القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة سبل تطوير منظومة الشكاوى، وتعزيز وصول الخدمات للمواطنين. وقد تم خلال الاجتماع تبادل الآراء والأفكار حول كيفية تحسين أداء هذه المنظومة، وتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى، وضمان الاستجابة السريعة والفعالة لها.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين القومي لحقوق الإنسان ومجلس النواب، من أجل تحقيق أهداف حقوق الإنسان، وحماية حقوق المواطنين. وشدد أعضاء الوفد على ضرورة العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة. وأشاروا إلى أن القومي لحقوق الإنسان يولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا حقوق الإنسان، ويعمل على رصد الانتهاكات، وتقديم الدعم للمتضررين. وأكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق العدالة والمساواة، وحماية حقوق جميع المواطنين.

هذا وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان، وبناء مجتمع ديمقراطي عادل ومزدهر





