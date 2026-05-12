شيخ الأزهر يثمن جهود القيادة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن ويعزز سبل التعاون مع المملكة

لقاء رفيع المستوى بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والسفير السعودي بالقاهرة لبحث الشراكة الاستراتيجية في المجالات العلمية والدعوية، والإشادة بالدور الريادي للمملكة في تنظيم موسم الحج ونشر قيم الاعتدال.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، سعادة السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، في لقاء اتسم بالود والتقدير المتبادل، حيث تركزت المباحثات حول سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الأزهر الشريف و المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات العلمية والدعوية والثقافية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تقديره وعميق امتنانه للجهود الجبارة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن الذين يتوافدون من كافة بقاع الأرض لأداء مناسك الحج. وأكد شيخ الأزهر أن القيام على خدمة الحجيج وتوفير سبل الراحة والأمان لهم يمثل شرفا عظيما ومسؤولية جسيمة تضطلع بها المملكة العربية السعودية بكفاءة واقتدار، مشيراً إلى أن هذه الجهود التنظيمية واللوجستية الضخمة تحظى باحترام وتقدير كبيرين على مستوى العالم الإسلامي أجمع، داعياً المولى عز وجل أن يكلل هذه المساعي بالنجاح والتوفيق التام في ترتيبات موسم الحج لهذا العام، لضمان أداء المناسك بيسر وطمأنينة.

من جانبه، عبر السفير صالح بن عيد الحصيني عن بالغ سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس عمق الروابط الأخوية والمتينة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والأزهر الشريف، مشيداً بالدور التاريخي والمحوري الذي يقوم به الأزهر في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم. وأوضح السفير السعودي أن المملكة تنظر بتقدير كبير إلى المنهج الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف، والذي يساهم بشكل فعال في نشر قيم الاعتدال والتسامح، ومحاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة التي تحاول تشويه صورة الدين الحنيف.

وأكد أن جهود الإمام الأكبر في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب، ومد جسور التواصل بين الأديان والثقافات المختلفة، تعد ركيزة أساسية في تحقيق السلم العالمي ونشر قيم السلام والمحبة، مشدداً على أن المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على استمرار وتطوير التعاون مع الأزهر الشريف في كافة المجالات التي تخدم قضايا الأمة الإسلامية وتساهم في تحقيق استقرارها وازدهارها. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة آفاق التعاون في المجالات العلمية والدعوية، حيث أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية.

وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أن التكامل بين المؤسسات الدينية الكبرى في العالم الإسلامي هو السبيل الأمثل لتقديم خطاب ديني مستنير يخاطب العقل والوجدان، ويواكب تطورات العصر دون المساس بالثوابت الشرعية. وأضاف أن التعاون بين الأزهر والمملكة يمثل نموذجاً يحتذى به في التكاتف من أجل خدمة مصالح المسلمين والدفاع عن قضاياهم العادلة، بما في ذلك دعم الاستقرار في المناطق المتأزمة وتعزيز التضامن الإسلامي.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه المباحثات ستفتح آفاقاً جديدة من العمل المشترك الذي يهدف في مقامه الأول إلى خدمة كلمة الله ونشر رسالة الإسلام السمحة القائمة على الرحمة والعدل والمساواة، مع التأكيد على أن العلاقات السعودية المصرية، وبخاصة في شقها الديني والعلمي، ستظل صمام أمان لدعم القضايا العربية والإسلامية وتحقيق التطلعات المشتركة للشعوب في العيش بسلام ووئام. وفي سياق متصل، شدد الطرفان على ضرورة تفعيل المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تدريب الدعاة وتأهيلهم وفق منهجية علمية رصينة تعتمد على الدليل والبرهان، وتبتعد عن التعصب والتشدد.

وأشار السفير السعودي إلى أن رؤية المملكة 2030 تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز القيم الثقافية والدينية التي تجمع المسلمين، وأن التنسيق مع مؤسسة عريقة كالأزهر الشريف يصب في مصلحة تعزيز هذه القيم على المستوى العالمي. كما تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل الدوري بين العلماء والمفكرين من الجانبين لبحث القضايا المستجدة وإيجاد حلول شرعية وعلمية لها، بما يضمن تلبية احتياجات المسلمين في مختلف دول العالم، خاصة في الأقليات المسلمة التي تحتاج إلى دعم ديني وعلمي مستمر لتعزيز هويتها الإسلامية في إطار من التعايش الإيجابي مع المجتمعات التي تعيش فيها، وهو ما يعكس الرؤية الشاملة التي يتبناها الطرفان في قيادة الفكر الإسلامي المعاصر نحو آفاق من التنوير والوسطية





الأزهر الشريف المملكة العربية السعودية موسم الحج أحمد الطيب التعاون الإسلامي

