شيخ الأزهر يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة

أعرب الإمام الأكبر أحمد الطيب عن ترحيبه بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن الحوار واحترام السيادة هو الطريق الوحيد نحو الاستقرار والتنمية.

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، بترحاب كبير الاتفاقيات الأخيرة التي تم التوصل إليها بين الجمهورية الإسلامية ال إيران ية و الولايات المتحدة الأمريكية ل وقف إطلاق النار .

وقد عبر شيخ الأزهر عن ترحيبه بهذه الخطوة من خلال نشر تدوينة على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بصيص أمل لبداية مرحلة جديدة من الاستقرار في منطقة تعاني من ويلات الحروب والصراعات الطويلة. وشدد شيخ الأزهر على أن الحروب لا تخلّف وراءها سوى الدمار والخراب والمعاناة الإنسانية، داعياً إلى التعاون الدولي لحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية.

وأشار إلى أن المنطقة والعالم بأسرهما قد تمركزتا من تأثيرات الصراعات المسلحة، سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي، مما استدعى ضرورة تكاتف الجهود لنبذ العنف واعتماد لغة الحوار. وذكّر شيخ الأزهر في تدوينته بأن السلام والاستقرار هما الأساس لأي تنمية حقيقية، مبيّناً أن الحوار والتفاهم واحترام سيادة الدول يمثلان السبيل الأمثل لتسوية النزاعات وتحقيق الأمن والرخاء. واختتم بتوجيه الدعوة إلى كل الأطراف الدولية للإفادة من هذه الفرصة التاريخية لبناء عالم أكثر سلاماً وازدهاراً للأجيال القادمة





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