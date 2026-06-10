شيخ المقارئ المصرية يتوجه للولايات المتحدة في زيارة دعوية لنفي الشائعات

يتوجه الشيخ أحمد نعينع إلى الولايات المتحدة في زيارة دعوية تستمر حتى 23 يونيو، تزامنت مع جدل حول إيقافه عن التلاوة، لكنه نفى الشائعات وأكد استمراره في مهامه.

يغادر فضيلة الشيخ أحمد نعينع ، شيخ عموم المقارئ المصرية، القاهرة مساء اليوم الأربعاء متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة دعوية تستمر حتى 23 يونيو الجاري، تلبية لدعوات من عدد من المراكز الإسلامية الكبرى هناك.

تأتي هذه الزيارة بعد أيام من الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أنباء غير صحيحة حول إيقافه عن التلاوة عبر إذاعة القرآن الكريم، وهي الأنباء التي نفتها الجهات الرسمية وأكد نعينع شخصياً أنها لا أساس لها من الصحة. ومن المقرر أن تشمل الزيارة تلاوة آيات الذكر الحكيم في مراكز إسلامية بعدة ولايات أمريكية، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتطوير منشآت ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والوقوف على أساليب تعليم أحكام التجويد، ومدى جاهزية طلاب القرآن من أبناء الجاليات المسلمة لتمثيل المسلمين في المسابقات القرآنية المحلية والدولية.

وقد أوضح نعينع في بيان نشره على صفحته الرسمية أن هذه الزيارة تزامنت مع انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة، نافياً بشكل قاطع أي مشاركة له في هذه الفعاليات، خلافاً لما تردد في بعض المنشورات غير الدقيقة. ودعا الجميع إلى تحري الدقة والتثبت من صحة الأخبار قبل تداولها، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.

وأكد أنه يواصل أداء مهامه الإذاعية بشكل طبيعي، وأن ما أثير هو مجرد شائعات لا تستند إلى أي معلومات موثقة، مشدداً على أن نشر الشائعات يتسبب في إثارة البلبلة وإرباك المتابعين. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوجود الإسلامي ونشر علوم القرآن الكريم بين الجاليات المسلمة في الخارج، حيث يحرص شيخ عموم المقارئ المصرية على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تساهم في ربط المسلمين حول العالم بكتاب الله.

وتعكس الزيارة أيضاً الدور الريادي الذي تقوم به مصر في خدمة القرآن الكريم وأهله، من خلال إرسال قراءها البارزين إلى مختلف دول العالم. وقد أعرب نعينع عن تقديره لكل من تواصل معه للاستفسار عن حقيقة الأنباء التي أثيرت، مقدماً الشكر لمحبيه ومتابعيه على حرصهم واهتمامهم. ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة فرصة لتبادل الخبرات والتعاون مع المراكز الإسلامية في أمريكا، بما يسهم في تطوير طرق تعليم القرآن وتحفيظه للأجيال الناشئة





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أحمد نعينع زيارة دعوية الولايات المتحدة إذاعة القرآن الكريم شائعات

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