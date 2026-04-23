شيخ الأزهر يستقبل سفير مالي ويبحث سبل تعزيز التعاون الديني والتعليمي

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سفير جمهورية مالي بالقاهرة، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدينية والتعليمية ومكافحة التطرف، وأكد شيخ الأزهر على استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية واستضافة الأئمة الماليين للتدريب.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، سعادة السفير سامبا الحمدوبابي، سفير جمهورية مالي الجديد لدى القاهرة.

وقد جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف وجمهورية مالي في المجالات الدينية والتعليمية والثقافية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية في الوقت الراهن، وسبل مواجهتها بالحوار والتسامح والاعتدال. أكد فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر الشريف بجمهورية مالي، والتي تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا خاصًا بدعم التعليم في مالي، حيث يستقبل حاليًا (369) طالبًا ماليًا يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، من المرحلة الابتدائية وحتى الدراسات العليا. كما أشار إلى وجود (14) مبعوثًا أزهريًا يعملون في المعاهد والمؤسسات التعليمية في مالي، لنشر المنهج الأزهري الوسطي الصحيح، الذي يدعو إلى السلام والتسامح والتعايش بين جميع أفراد المجتمع.

وأعرب فضيلته عن استعداد الأزهر الشريف لزيادة عدد المنح الدراسية المخصصة لأبناء مالي، بما يلبي احتياجاتهم المتزايدة، ويسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. كما رحب فضيلته باستضافة أئمة وعلماء من مالي في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لتلقي التدريب على المنهج الأزهري المحكم، الذي يهدف إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتفنيد أفكار الجماعات المتطرفة، وصقل مهارات الأئمة في التعامل مع القضايا المعاصرة، مثل قضايا التعايش وقبول الآخر ومكانة المرأة في الإسلام.

وأكد فضيلته على أن الأزهر الشريف يحرص على تقديم كل الدعم اللازم لأبناء مالي، من أجل تمكينهم من أداء رسالتهم السامية في خدمة الإسلام والمسلمين. من جانبه، أعرب السفير المالي عن سعادته البالغة بلقاء شيخ الأزهر، وعن تقدير بلاده العميق للجهود الكبيرة التي يبذلها فضيلته في خدمة الإسلام والمسلمين، والدفاع عن قضاياهم العادلة. وأشاد بالدعم والرعاية التي يوليها الأزهر الشريف للطلاب الوافدين، وخاصة طلاب مالي، الذين يعتبرون سفراء لبلادهم في مصر، وحلقة وصل بين الثقافتين المصرية والمالية.

وأشار السفير المالي إلى أن بلاده تعوِّل كثيرًا على أبنائها من خريجي الأزهر الشريف في نشر السلم المجتمعي ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال في المجتمع المالي. وأكد أن خريجي الأزهر في مالي يحظون بمكانة مرموقة وتقدير كبير في البلاد، تؤهلهم لتولي أرفع المناصب القيادية في مختلف المجالات، وأنهم يساهمون بشكل فعال في بناء وتنمية المجتمع المالي.

وأعرب السفير المالي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف وجمهورية مالي في المستقبل، من أجل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعبين الصديقين. كما قدم السفير المالي دعوة لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة مالي، للاطلاع على جهود الأزهر الشريف في البلاد، وتقييم سبل تعزيز التعاون المشترك. وقد أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لهذه الدعوة، ووعد بدراستها في أقرب وقت ممكن





الأزهر الشريف شيخ الأزهر مالي سفير مالي المنح الدراسية تدريب الأئمة مكافحة التطرف التعاون الديني التعليم الإسلامي

