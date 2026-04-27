شيرين عبد الوهاب تعود بقوة: الجمهور في انتظار أعمالها الجديدة بعد فترة غياب

أكدت الإعلامية لما جبريل أن جمهور الوطن العربي كان ينتظر عودة شيرين عبد الوهاب ، مضيفة: "كله كان مستني شيرين ترجع تاني وتغني تاني". وأضافت جبريل خلال فقرتها الأسبوعية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "إحنا كنا مستنين شيرين ترجع تاني بأي أغنية ومش مهم شكلها، وشيرين راجعة بتحكي اللي جواها".

وتابعت: "شيرين قالت إنها لسه عايزة تعيش وتنح في حياتها". وفي سياق متصل، كشفت شيرين عبد الوهاب عن جانب إنساني وفني مؤثر خلال مداخلتها في البرنامج، مؤكدة أن الغناء بالنسبة لها ليس مجرد مهنة، بل "حياة كاملة" تعيشها بكل تفاصيلها. وتحدثت عن لحظة عودتها للاستوديو، ووصفتها بأنها كانت مليئة بالتوتر، حيث شعرت أن يدها "متلجة" وأذنها "صفّرت" مع أول تسجيل، لكنها استطاعت تجاوز هذا الإحساس سريعًا من خلال إغلاق عينيها والغناء بإحساس صادق.

وأكدت شيرين أن الفترة المقبلة ستحمل عودة فنية قوية، واعدة جمهورها بأعمال جديدة ومفاجآت قريبة، مشيرة إلى أن القادم سيكون "قد الغياب" من حيث التأثير والحضور. من جانبها، هنأت الفنانة ساندي شيرين بمناسبة أغنيتها الجديدة، بينما دعمها الفنان حمدي بتشان، ووصف صوتها بأنه "استثنائي"، مؤكدًا أن الجمهور في انتظار عودتها. كما طرح الفنان محمود الليثي أحدث أغانيه، مؤكدًا دعمه لشيرين عبد الوهاب في هذه المرحلة الجديدة.

وتأتي هذه التفاعلات الفنية في إطار دعم الفنانين لبعضهم البعض، خاصة في مرحلة العودة الفنية لشيرين بعد فترة غياب، حيث أكدت أنها ستقدم أعمالًا جديدة تعكس تجربتها الشخصية والفنية. وفي هذا الإطار، شددت لما جبريل على أن الجمهور ينتظر بشغف ما ستقدمه شيرين، خاصة بعد أن أثبتت في السابق قدرتها على تقديم أعمال فنية متميزة تلبي توقعات محبيها. وأضافت أن شيرين تمثل نموذجًا للنجاح الفني في الوطن العربي، حيث استطاعت أن تترك بصمتها في عالم الغناء رغم التحديات التي واجهتها.

وفيما يتعلق بالمستقبل، أكدت شيرين أنها تعمل على مشروعات جديدة ستعلن عنها قريبًا، مشيرة إلى أن هذه المشروعات ستحظى بدعم كبير من قبل الفنانين والموسيقيين في الوطن العربي. وتأمل شيرين أن تكون هذه العودة بداية مرحلة جديدة في حياتها الفنية، حيث ستقدم أعمالًا تعكس تطورها الفني وتجربتها الشخصية. وفي الختام، أكدت لما جبريل أن شيرين عبد الوهاب تمثل أملًا كبيرًا للجمهور العربي، حيث إنها تستحق كل الدعم والتشجيع في هذه المرحلة الجديدة من حياتها الفنية





