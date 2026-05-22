شيع المئات من أهالي قرية باويل التحق بالم Coroners - السيسي أسس قوات خاصة لمناصرة الف هستمرد

عندما حدث التصادم بين سيارة أجرة وجرار زراعي في الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من القرية الواقعة جنوب مركز إسنا، أدّى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين.

شيّع المئات من أهالي قرية باويل التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، جثامين ضحايا حادث التصادم الذي وقع أمس بالطريق الصحراوي الغربي، بين سيارة أجرة وجرار زراعي، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

خرجت الجنازات وسط حالة كبيرة من الحزن بين الأهالي، حيث ودعت القرية أبناءها الأربعة الذين لقوا مصرعهم في الحادث، وهم: قناوي فاروق علي حسين، و بلال عبدالستار جاد الرب جمعة، و مضيف عدلي الطاهر خليل، و أبو ضيف عبدالعال محمد علي حسن. وقد شهدت مراسم التشييع مشاركة واسعة من أهالي القرية والقرى المجاورة، الذين حرصوا على مرافقة الجثامين إلى مثواها الأخير، داعين للمتوفين بالرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل.

وكان الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا قد شهد أمس حادث تصادم مروع بين سيارة أجرة وجرار زراعي بالقرب من قرية باويل، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة





