شيفروليه تراكس 2026: كروس أوفر رياضي بميزات متقدمة وسعر منافس في السوق السعودي

تقدّم شيفروليه تراكس 2026 مزيجاً من التصميم الجريئ، التقنية المتطورة، والمحرك التيربو القوي، مع ثلاث فئات سعرية تتراوح بين 81 و94 ألف ريال سعودي، لتنافس بفعالية في فئة الكروس أوفر الرياضية.

أعلنت شركة شيفروليه عن إطلاق طراز شيفروليه تراكس للعام 2026، وهو يُصنّف ضمن فئة الكروس أوفر الرياضية التي تجمع بين العملية والتقنيات المتقدمة لتلبية توقعات السوق السعودي المتنامية.

يأتي هذا الطراز الجديد في منافسة مباشرة مع عدد من السيارات التي تشقّ طريقها في الفئة نفسها، مثل هيونداي كونا، كيا سيلتوس، تويوتا كورولا كروس، ومازدا CX‑30، ما يجعل شيفروليه تراكس خياراً واعداً للباحثين عن مزيج من التصميم العصري والأداء القوي. تم تصميم السيارة بخطوط جريئة وواجهة أمامية عريضة مزينة بشبك أسود وشعار شيفروليه بارز، إلى جانب مصابيح أمامية رقيقة تعتمد تقنية LED لتوفير إضاءة عالية الجودة ومظهر مستقبلي.

تأتي العجلات الرياضية مقاس 19 بوصة لتضفي لمسة شبابية وحيوية على الشكل العام، بينما يضيف نظام المعلومات والترفيه شاشة مقاس 11 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكياً، ما يضمن تفاعلًا سلسًا مع الهواتف الذكية وتوفير تجربة قيادة متصلة بالكامل. كما تشمل السيارة مقاعد أمامية مدفأة، وعجلة قيادة مغلفة ومزودة بخاصية التسخين، إلى جانب نظام صوتي مكوّن من ستة سماعات ومقاعد مغطاة بجلد صناعي فاخر، فضلاً عن نظام تحكم آلي بالمناخ يضمن راحة الركاب في جميع الظروف الجوية





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شيفروليه تراكس 2026 كروس أوفر رياضي سيارات سعودية محرك تيربو 1300 مواصفات تقنية

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