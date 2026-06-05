شيفروليه تكشف عن الجيل الجديد من كورفيت بمحرك LS6 V8 الأقوى مع الحفاظ على كفاءة الوقود

كشفت شيفروليه عن ترقية كبيرة لأيقونتها الرياضية كورفيت تشمل محرك LS6 V8 سعة 6.7 لترات، مع الحفاظ على معدلات استهلاك الوقود المنخفضة، وإطلاق فئات جديدة كليًا مثل جراند سبورت وجراند سبورت إكس.

أعلنت شركة شيفروليه الأمريكية العريقة عن ترقية هندسية ومادية بالغة الأهمية لأيقونتها الرياضية الشهيرة شيفروليه كورفيت ، حيث حصلت السيارة في جيلها الجديد على محرك ميكانيكي أكبر وأقوى، مع الحفاظ على معدلات استهلاك الوقود الكلاسيكية دون تغييرات سلبية ملموسة.

تأتي هذه الخطوة البرمجية والميكانيكية لتثبت نجاح المهندسين في تحقيق المعادلة الصعبة، بتقديم أداء حركي شرس يناسب الحلبات دون فرض أي عقوبات مالية أو بيئية إضافية على ملاك السيارة عند محطات الوقود بنسبة مئة بالمئة. تعتمد شيفروليه كورفيت الجديدة على محرك ثماني الأسطوانات جديد كليًا يحمل الرمز LS6 V8، وتصل سعته اللترية إلى 6.7 لترات، مما يمنح الشاسيه قفزة رقمية هائلة في القوة الحصانية وعزم الدوران.

ووفقًا لبيانات كفاءة الطاقة الرسمية الصادرة في كندا، نجحت السيارة في الحفاظ على معدل استهلاك وقود يبلغ 9.4 لترات لكل 100 كيلومتر أثناء القيادة على الطرق السريعة، في حين ارتفع الاستهلاك داخل المدن والمناطق المزدحمة بنسبة طفيفة جدًا، ليبلغ المعدل الإجمالي المختلط للمركبة 18.2 ميلًا لكل غالون من البنزين. إلى جانب طراز ستينجراي الافتتاحي، شهد العرض التجاري الأول إطلاق فئات جديدة كليًا تظهر لأول مرة في صالات العرض وهàyها جراند سبورت وجراند سبورت إكس.

حصلت هذه النسخ المتطورة على حزم ترقيات ديناميكية مادية وهياكل عريضة مستوحاة من سيارات السباق، مما انعكس على قيمتها الاستثمارية؛ حيث تأتي هذه الطرازات بأسعار افتتاحية مرتفعة نسبيًا، مع إجراء الشركة لتعديلات سعرية مرنة ومدروسة على بعض الفئات الأخرى لضمان تنافسيتها التجارية. على الرغم من أن مشتري السيارات الفائقة لا يضعون معدلات توفير الوقود في صدارة أولوياتهم المادية، إلا أن الأرقام الرسمية الصادرة تظل بالغة الأهمية لتمكين الملاك من حساب وتقدير التكلفة المالية الإجمالية عند السفر لمسافات طويلة بين المدن.

وتضمن التقنيات البرمجية المدمجة في المحرك الجديد - مثل الإيقاف المؤقت للأسطوانات ونظام الحرق الذكي - تقليل الهدر الميكانيكي للطاقة إلى أدنى حد ممكن، مما يقلل احتمالية التعرض لاستهلاك مفرط ومفاجئ للبنزين





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شيفروليه كورفيت محرك LS6 V8 كفاءة الوقود جراند سبورت ستينجراي

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