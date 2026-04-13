شيكو بانزا يعود للتدريبات الجماعية بالزمالك استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد

انضم الجناح الأنجولي شيكو بانزا إلى تدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة، استعداداً لمباراة الإياب أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. الفريق يستعد للفوز والحفاظ على تقدمه بعد فوزه في مباراة الذهاب.

انضم الجناح الأنجولي شيكو بانزا ، لاعب الفريق الأول ل كرة القدم بنادي الزمالك ، إلى ال تدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية. يأتي ذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في مباراة الإياب ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية . عاد بانزا إلى ال تدريبات بعد تعافيه من ال إصابة التي ألمت به، وهي عبارة عن جزع في الرباط الداخلي لأربطة الركبة.

وقد اطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب البدنية واللياقة قبل مشاركته في التدريبات الجماعية، مما يبشر بعودته المحتملة للمشاركة في المباراة الحاسمة. هذه الخطوة تعزز من صفوف الزمالك وتعطي المدرب خيارات إضافية في التشكيلة الأساسية، خاصةً وأن الفريق يسعى للحفاظ على تقدمه وتحقيق الفوز في مباراة الإياب لضمان التأهل إلى النهائي. عودة بانزا تعتبر دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجماهير على حد سواء، وتعكس جهود الجهاز الطبي والإداري في التعامل مع الإصابات وتأهيل اللاعبين للعودة إلى الملاعب بأسرع وقت ممكن. استأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين بعد عودتهم من الجزائر. وكانت المباراة الأولى في نصف النهائي قد جمعت الفريقين على أرض ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر، وانتهت بفوز ثمين للزمالك بهدف نظيف، مما وضع الفريق في موقع جيد نحو بلوغ المباراة النهائية. يترقب جمهور الزمالك بشغف مباراة الإياب التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز أو التعادل للحفاظ على تقدمه والتأهل إلى المباراة النهائية. الجهاز الفني بقيادة المدرب يعمل على تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن، من خلال التدريبات المكثفة ووضع الخطط التكتيكية المناسبة لمواجهة شباب بلوزداد، مع التركيز على استغلال نقاط القوة وتعزيز الجوانب الدفاعية لضمان عدم تلقي أهداف. يعول الفريق على دعم الجماهير في الملعب، والتي ستلعب دوراً حاسماً في تحفيز اللاعبين وتقديم الدعم المعنوي لهم خلال المباراة الصعبة. تأتي مباراة الإياب في توقيت مهم بالنسبة للزمالك، حيث يسعى الفريق لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخه الحافل بالإنجازات في كرة القدم الأفريقية. الفوز في هذه المباراة سيعني التأهل إلى النهائي، مما يفتح الباب أمام فرصة جديدة للفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما يمثل هدفاً مهماً للفريق. يدرك اللاعبون أهمية المباراة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويسعون جاهدين لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الفوز. الجهاز الفني والطبي والإداري يعملون بتعاون وتنسيق تام لتوفير كل سبل الدعم للاعبين، سواء من خلال التدريبات، أو العلاج، أو الدعم النفسي. الفريق في حالة تركيز عالية، ويطمح في إسعاد جماهيره وتحقيق اللقب الذي طال انتظاره. علاوة على ذلك، يواصل نادي الزمالك العمل على تعزيز صفوفه بلاعبين جدد، بهدف بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع الألقاب في المواسم القادمة. هذا التوجه يعكس رؤية النادي الطموحة، والتي تهدف إلى الحفاظ على مكانته كأحد أبرز الأندية في القارة الأفريقية.





الزمالك شيكو بانزا شباب بلوزداد كأس الكونفدرالية الأفريقية تدريبات إصابة كرة القدم مباراة الإياب

